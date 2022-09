Bailey et Lewis du GOP font un arrêt au stand de campagne à Rock Falls – Shaw Local

ROCK FALLS – La pluie n’a pas empêché une foule d’environ 50 personnes de se présenter pour soutenir Darren Bailey, candidat du GOP au poste de gouverneur et candidat du shérif Mike Lewis, qui s’est rendu à Rock Falls samedi pour parler avec les électeurs, répondre aux questions et prendre une bouchée à manger.

Bailey, un agriculteur et sénateur conservateur de l’État de Louisville qui a été approuvé par Donald Trump, se présente contre le gouverneur démocrate JB Pritzker.

Lewis, ancien adjoint du shérif du comté de Whiteside et chef de la police de Tampico depuis janvier 2021, se présente contre le shérif John Booker, également démocrate, aux élections générales du 8 novembre.

“En tant que gouverneur, je serai partout dans l’État”, a déclaré Bailey.

Mike Lewis

« L’ensemble de l’État a besoin d’être représenté. De temps en temps, nous quittons Chicago et les comtés du col. Nous devons nous assurer que le reste de l’État réalise qu’ils ne sont pas oubliés et qu’ils seront représentés par le prochain gouverneur.

Bailey a discuté de plusieurs de ses principales préoccupations, notamment l’économie de l’État, les impôts, les écoles et la police, au siège républicain du comté de Whiteside récemment ouvert au 102 E. Rock Falls Road / US Route 30.

“Notre État est en difficulté et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nos écoles sont décimées et endoctrinées avec une idéologie « éveillée ». Notre économie est décimée. Dans les services de police de Chicago, il y a plus de 1 700 postes vacants », a déclaré Bailey.

“Nous réparons ces problèmes en élisant des personnes bonnes et honorables au pouvoir et en réparant la corruption.”

L’épouse de Bailey, Cindy, a également parlé à un journaliste.

« Les gens souffrent d’impôts et de réglementations élevés. En tant que fonctionnaire, vous devez apprendre à connaître vos électeurs afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Ils veulent quelqu’un qui ne soit pas une élite politique, et les gens peuvent s’identifier à Darren parce que nous ne sommes vraiment que des gens ordinaires.

L’ancien président Donald Trump a approuvé Bailey lors d’un rassemblement Save America dans le centre de l’Illinois qui s’est tenu trois jours seulement avant la primaire du 20 juin.

Avant de rejoindre le Sénat, Bailey a servi un mandat à la State House, et avant cela, il a passé 17 ans au conseil scolaire de North Clay, les 12 derniers en tant que président. Lui et Cindy ont également fondé la Full Armour Christian Academy à Louisville.

Il est contre l’avortement, le contrôle des armes à feu et l’augmentation des impôts, a appelé à des limites de mandat et a déclaré que la théorie critique de la race est un problème dans les salles de classe de l’Illinois.

Ses partisans ont convenu que la corruption gouvernementale est un problème.

“Nous avons profité de cette occasion pour le rencontrer et lui rendre visite et lui faire savoir qu’il a notre soutien dans le comté de Rock Island”, a déclaré Larry Stowe, membre du comité du comté de Rock Island.

“Darren est une première américaine et il suit les principes judéo-chrétiens, c’est donc un homme décent et honnête, et nous en avons besoin. Je ne considère pas Pritzker comme un honnête homme. Je crois qu’il utilise son argent pour acheter de l’influence.

« Je suis venu ici aujourd’hui parce que Bailey est pour les agriculteurs et nous avons besoin d’aide. Nous avons besoin de quelqu’un comme Darren pour rétablir l’État », a déclaré l’agriculteur générationnel Lane Near.

Lewis, de Rock Falls, est également directeur de Boots on the Ground, une organisation à but non lucratif offrant des ressources et des programmes aux premiers intervenants.

Il a déclaré qu’une présence policière plus importante associée à la participation de la communauté est essentielle à la sécurité scolaire et publique.

“La sécurité de l’école est ma priorité absolue. Nous avons des patrouilleurs à cheval. et je les veux dans chaque école. Je veux qu’ils soient là quand l’école ouvre et quand l’école ferme la nuit », a déclaré Lewis. « Je vais mettre plus de bottes sur le terrain avec moins d’argent. Vous allez voir plus de voitures et plus d’officiers dans les rues que vous n’en avez jamais vu auparavant.

Lewis a été député du comté de Whiteside pendant 17 ans, au service de Booker. En mars 2018, Lewis a perdu la nomination du GOP au poste de shérif au profit du sergent adjoint de l’époque. Kris Schmidt par moins de 350 voix – 2 309 contre 1 769. Schmidt a perdu contre Booker.

Bailey et Lewis ont exhorté la foule à sortir, à parler de politique et à encourager tout le monde à voter.

“Cette élection n’est pas une élection, c’est une guerre en ce moment”, a déclaré Lewis. «Ils veulent vous retirer vos armes, ils veulent définancer la police et ils veulent le socialisme. Tout ce contre quoi je m’oppose.

“C’est simple. Si vous n’obtenez pas le vote, vous n’obtenez pas la victoire.