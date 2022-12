Bailey Bass sur ‘Avatar: The Way Of Water’ & Playing Tsireya: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Basse Bailey passé deux ans immergé dans le monde de Avatar. La jeune femme de 19 ans rejoint la suite très attendue en tant que Tsireya, la fille de Tonowari et Ronal du clan Metkayina. Lorsque les Sully cherchent refuge auprès des Metkayina, Tsireya les aide à apprendre ce nouveau mode de vie et l’importance de se connecter avec l’eau.

La Avatar : la voie de l’eau star a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur le processus de formation pour jouer Tsireya et l’audition intense. Malgré la rigueur physique du rôle, Bailey a révélé que l’un de ses moments les plus “énervants” sur le plateau était lorsqu’elle devait être vulnérable. Elle a également pesé dans la relation entre Tsireya et Lo’ak et la mort tragique de Neteyam. Lisez nos questions-réponses ci-dessous :

Comment s’est passée la formation pour vous ? Je sais que la plupart des acteurs ont suivi une formation de plongée libre et de plongée sous-marine, ce qui est très intimidant pour moi.

Basse Bailey : J’ai dû faire de l’apnée, de la plongée, du mouvement, mais ce qui est intéressant, c’est le clan Metkayina, dont mon personnage Tsireya fait partie, nous avons un nouveau mouvement pour eux car ils ont une constitution différente. Ils sont entourés d’un environnement différent, donc c’était beaucoup de nouveau territoire. Parallèlement à cela, la plongée en apnée. Nous avons passé beaucoup de temps sous l’eau. Nous avons dû développer une nage Na’vi. Vous n’avez jamais vu les Na’vi nager comme le font les Metkayina, donc non seulement je nageais très différemment d’un humain, mais je portais un jetpack et des palmes spéciales.

Avez-vous eu peur du tout? C’est beaucoup de travail, surtout faire la plupart de cela sous l’eau.

Basse Bailey : Pour être honnête, dans le processus d’audition, nous avons dû nager. Ils ont emmené les derniers adolescents qu’ils auditionnaient à Los Angeles, et je savais que je devais nager à l’avance. Ma mère savait que je n’étais pas une bonne nageuse et m’a emmenée dans un centre de natation local pour des cours de natation parce qu’elle m’a dit : « Nous devons te donner la meilleure longueur d’avance. Une pagaie pour chien ne suffira pas. Quand ils ont eu cette audition, essentiellement l’audition de natation, nous avons dû plonger entre 12 et 16 pieds et ramasser des anneaux au fond de la piscine, faire quelques tours autour d’une petite piscine et nager pendant 5 à 10 minutes. Je dirai même si nous avons également dû retenir notre souffle pendant une minute juste pour auditionner, faire du surplace est si difficile. Mais après tout ce processus, l’une de mes activités préférées est d’aller dans l’océan quand il fait froid, d’aller loin, et ma mère devient très nerveuse quand je vais loin. Je fais juste du surplace, et je me sens si libre. Je suis très reconnaissante de cette expérience parce que j’ai appris à devenir une meilleure nageuse. J’ai appris à retenir mon souffle. Parce que je suis certifié en plongée sous-marine et en apnée, je comprends maintenant même la sécurité avec l’eau. C’était vraiment excitant.

Combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle jusqu’à maintenant ?

Basse Bailey : Six minutes et 30 secondes avec 50 % d’oxygène.

Il y a tellement d’éléments physiques dans ce rôle mais aussi des éléments émotionnels. Comment ce rôle vous a-t-il testé en tant qu’acteur et personne?

Basse Bailey : Les gens pensent vraiment aux cascades et se disent : « Tu étais nerveux ? Oui, surmonter la noyade, ne pas vouloir se noyer, la peur de se noyer, c’était important. Mais une fois que j’ai dépassé ça, l’équipe était tellement phénoménale et c’est devenu comme une seconde nature. La chose la plus angoissante à faire avec les gens était d’être vulnérable. Jim Cameron écrit des scènes et des personnages qui ont tellement de profondeur, et il n’y a pas de ton monotone dans un film de Jim Cameron, donc je devais être très vulnérable. De plus, assumer un rôle qui ressemblait à de Zoé Saldana Le personnage de Neytiri exerce sans doute beaucoup de pression. Je ne dirais jamais que j’ai ressenti de la pression sur le plateau, mais de savoir que j’ai une ligne qu’elle a dit que tant de fans sont amoureux de ça maintenant, et je dois dire qu’en tant que Tsireya et être dans ce moment vulnérable à l’âge de 14 ans était probablement le moment le plus éprouvant pour les nerfs sur le plateau.

Tsireya accueille vraiment les Sully lorsqu’ils cherchent refuge auprès de son peuple. Elle est tellement accueillante et nourricière. Qu’avez-vous trouvé le plus intriguant chez elle ?

Basse Bailey : Jim est très similaire à leur personnage, donc j’avais l’impression de ressembler beaucoup à Tsireya. En fait, un de mes amis qui a regardé le film est venu me voir et m’a dit : « Est-ce que je viens de te regarder être toi-même pendant 3 heures ? A cause de ça, je n’ai rien trouvé. Il y avait une sorte de facilité à la jouer, et je pense que l’un des plus grands cadeaux que nous ayons reçus pendant le tournage a été la formation au mouvement et au dialecte depuis le début. Quand j’aborde un personnage, apprendre comment il marche et comment il parle est très fondamental pour le jouer. Nous étions en quelque sorte remis à cela dans les 3 mois de formation. Donc après cela, c’est juste être et Jim expliquait les scènes avec tant de détails avant que nous ne jouions qu’il y avait un sentiment de facilité.

Au cours de ce projet, vos sentiments à propos de l’océan, de l’eau et de la vie ont-ils changé votre point de vue sur les choses et votre vision de la vie ?

Basse Bailey : J’ai toujours été quelqu’un qui est resté dans l’instant. Je ne pense pas avoir déjà dit : « Wow, le temps a passé si vite. Wow, cette année est déjà finie. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j’accepte simplement chaque petit geste tel qu’il est, et chaque soir, je remercie Dieu pour un autre jour. Je pense que j’ai eu cette présence même à un jeune âge. Je dirai qu’en regardant le film parce que je n’ai pas joué à Tsireya depuis quelques années, j’ai appris qu’on peut toujours être plus gentil. J’ai définitivement développé plus comme un hardcoreness. Je sais que ce n’est pas un mot, mais je vais le dire. Je ne sais pas si c’est juste d’être plus exposé à New York en grandissant, ou juste d’être dans ce métier, d’être inspiré par ma mère… Je suis définitivement extrêmement indépendant. Mais en regardant le film, la seule chose que j’ai apprise, c’est qu’on peut toujours être plus gentil.

Tsireya est la gentillesse personnifiée. On ne la voit jamais se fâcher ou s’énerver. Elle a ce lien avec Lo’ak que l’on voit dans le film. Que pensez-vous de ses sentiments pour lui ?

Basse Bailey : Nous avons filmé [Avatar] 2 et 3 simultanément. Donc, je comprends très bien où ça se passe. Ils ont dit au début avant même la sortie de la bande-annonce que Tsireya serait très similaire à Neytiri. Chaque mot prononcé par un Na’vi, en particulier chaque mot prononcé par Tsireya, est vrai. Quand elle regarde Lo’ak et dit “Je te vois”, elle le pense vraiment. Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais je respecte aussi beaucoup Jim pour la façon dont il l’a fait. Je pense que lorsque vous voyez beaucoup d’émissions pour adolescents ou de films pour adolescents, tout est tellement dans votre visage. J’ai l’impression que cette romance naissante, si je le dis moi-même, est douce et lente et ce qu’elle devrait être pour leur âge. Je suis très, très satisfait de la façon dont il a choisi les plans et de la façon dont il a raconté cette histoire.

Comment pensez-vous que la mort de Neteyam aura un impact sur tout le monde à l’avenir ?

Basse Bailey : Je pense que Jim l’a fait comme il se doit, et j’espère que cela incitera les cinéastes à faire attention aux sentiments du public. Jim nous a donné la clôture. Le sourire de Zoe à la fin du film est l’une des plus belles choses pour moi parce qu’il montre qu’elle ira bien et que nous pouvons traverser des moments difficiles et aller bien. J’ai l’impression qu’il y a tellement de médias, surtout de nos jours, que nous n’obtenons pas de fermeture. Nous parlons de toutes ces choses, et vous ne nous dites pas comment y faire face. Ce film nous enseigne que du début à la fin du film, si vous restez avec des gens qui vous aiment, si vous mettez en œuvre la confiance, l’attention et la gentillesse dans votre vie, et créez une communauté, que ce soit ses parents de sang ou la famille que vous avez choisie , tout ira bien.

C’était une façon tellement touchante de boucler la boucle du film. La vie continue, mais l’amour reste.

Basse Bailey : C’est une belle façon de le dire. L’amour restera toujours. Il sera toujours là. Nous n’oublierons pas les leçons que nos proches nous enseignent, et c’est si précieux. Honnêtement, j’ai l’impression d’avoir clôturé des choses avec lesquelles je me débattais en regardant le film. C’est pourquoi j’ai tellement hâte que les gens de mon âge le voient parce que nous avons besoin de plus de films qui nous permettent de conclure. Je ne peux pas insister sur ce point. Puis-je juste dire, filmer cette scène, nous l’avons probablement fait 8 fois à des jours différents parce que nous devions faire les trucs de l’eau, nous devions le faire dans le volume, nous devions faire la section où il va de l’eau à la terre, il fallait faire ça dans le réservoir et dans le volume. C’était si dur. À ce jour, c’est l’une des scènes les plus dures que j’aie jamais tournées, mais j’ai beaucoup appris sur moi-même. Je donne beaucoup de respect à Jim en tant que réalisateur parce qu’il a pu me guider à travers cette scène avec une telle grâce et me donner l’espace dont j’avais besoin et j’ai grandi. J’en suis définitivement fier, mais je dirai que c’était si difficile.

Jim a créé une telle saga épique, de l’histoire aux visuels. Comment était-ce de travailler à ses côtés et de voir sa vision? Personne ne fait de films comme lui.

Basse Bailey : Je suis d’accord. Personne ne fait de films comme Jim. Je pense que c’est phénoménal. Je peux certainement l’apprécier davantage maintenant en regardant en arrière. Faire partie de cette franchise a été ma première grande expérience de tournage. Je me souviens qu’une fois sur le plateau, ils ont dit “lecture” et je me suis figé. Il va « lecture… et action », et je ne savais pas quoi faire parce que je ne connaissais pas le jargon. C’était ma normalité. C’était mon quotidien. Je n’ai pas vraiment compris le fait que je faisais quelque chose de révolutionnaire. Faisant partie de la capture de performances sous l’eau, nous avons été poussés à nos limites, mais d’une manière si gracieuse que cela n’avait pas l’air de travailler. C’était comme jouer et s’amuser. Je dois faire partie de cela, et je peux l’apprécier maintenant. Jim est si gentil et les conversations qu’il a eues avec moi à propos de mon personnage et ce que les gens pensent de mon personnage et le fait qu’il était convaincu que je pouvais la jouer au début du processus d’audition… J’apprécie cela.

Après cela, vous êtes passé à un rôle très différent avec Claudia dans Entretien avec le vampire. Qu’avez-vous ressenti en passant de Avatar à la folie de Claudia ?

Basse Bailey : Claudia est un rôle de rêve. Vraiment. J’ai fait des choses dans cette émission que je ne pensais pas être capable de faire à ce stade de ma carrière, mais je l’ai accomplie et je suis tellement fière de moi. Nous nous préparons pour la saison 2. J’irais sur le plateau et les gens me disaient “Wow, tu es dedans Avatar?” Je me dis: “Ouais, c’est vraiment excitant.” Mais alors faire partie de Entretien avec le vampire avec Jacob Anderson et Sam Reid, qui sont des acteurs tellement dévoués et gentils qui m’ont vraiment donné tout ce dont j’avais besoin. Les réalisateurs que nous avions m’ont donné tout ce dont j’avais besoin pour monter en flèche avec ce personnage et m’ont fait confiance. Avec Claudia, je devais jouer un personnage d’âges différents et traverser tellement de traumatismes. J’ai fait presque tout ce qu’un acteur peut faire à l’écran en une saison. Je suis reconnaissant d’avoir pu me voir confier ce rôle et la chance de jouer ce rôle qui signifie tant pour les gens, mais aussi la chance de faire quelque chose de si beau.

