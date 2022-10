Bail OK pour MobCraft Beer dans l’ancien palais de justice de Woodstock, laissant un espace à combler – Shaw Local

Une autre place dans l’ancien palais de justice et la maison du shérif à Woodstock a été occupée après que la ville a approuvé un bail avec MobCraft Beer Inc. lors de sa réunion de mardi.

MobCraft Beer exploitera une brasserie et un bar, dans l’espoir d’amener les jeunes en ville et d’offrir aux résidents “un nouveau concept et une expérience amusants”, selon les documents de la ville.

La société a actuellement des sites dans le Wisconsin et le Colorado, a déclaré mardi le maire Mike Turner lors de la réunion du conseil municipal. Son emplacement dans le palais de justice sera son premier dans l’Illinois.

Le nouveau bail avec la société est une possibilité depuis plusieurs mois, car les responsables de la ville s’attendent à un tel accord depuis au moins juin.

“Ils sont une grande organisation et une grande entreprise”, a déclaré Turner. “Ils sont une entreprise établie avec une approche établie.”

Il s’agit du quatrième bail à être signé pour le palais de justice, les trois premiers ayant été approuvés en mai et juin.

Les deux premiers baux étaient avec E3 Artisan’s Ethereal Confections et la Public House of Woodstock, cette dernière opérant dans le palais de justice depuis 2014. Le troisième était avec la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Woodstock, a déclaré vendredi le directeur du développement économique, Garrett Anderson.

Ethereal Confections exploite actuellement un emplacement plus petit sur la place et espère que son nouvel emplacement dans le palais de justice lui permettra d’accueillir des événements tels que des mariages.

L’accord laisse un espace à combler dans le palais de justice, a déclaré la directrice du développement commercial, Danielle Gulli, lors de la réunion.

La ville devrait examiner une proposition pour remplir l’espace lors de sa réunion du 15 novembre, selon les documents de la ville. Si le conseil aime ce qu’il voit, un bail pourrait être proposé. L’organisation qui pourrait intervenir n’a pas encore été rendue publique.

La place sera pour un espace public, qui pendant longtemps devait aller au centre artistique Creative Woodstock, mais les responsables de la ville ont discuté en avril de la possibilité d’aller dans une nouvelle direction.

Gulli a déclaré que la ville avait reçu une candidature pour l’espace, ajoutant que même si elle était excitée, elle était “déçue qu’il n’y en ait pas plus”.

“Cela vérifie toutes les cases de ce que la plupart d’entre vous ont demandé”, a-t-elle déclaré.

D’autres opérations plus petites pourraient également ouvrir dans le palais de justice, mais la ville n’a pas encore commencé à finaliser ces plans, a déclaré Anderson.

La ville a également commencé à rénover l’espace de restauration appartenant à Public House, qui a fermé ses portes début octobre pour des rénovations.

En parlant d’autres coûts associés à la rénovation de Public House, Turner a averti que plus de choses pourraient être trouvées pendant la construction qui « ont du sens de faire quelque chose maintenant plutôt que d’éviter de le faire ».

“Une fois que nous aurons ouvert les murs et une fois que nous aurons commencé la construction, il n’est pas surprenant qu’il y ait des éléments que nous n’aurions pas pu prévoir et qui entraîneront des coûts supplémentaires”, a déclaré Turner. lors de la réunion.

Le bâtiment du palais de justice est en cours de rénovation à hauteur de 13,25 millions de dollars et, parallèlement à sa modernisation, il comportera un mélange d’entreprises privées et publiques qui, espère la ville, serviront de destination pour les résidents et les touristes.

L’objectif était d’ouvrir le bâtiment au printemps.