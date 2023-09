Baidu World 2023 revient au format en personne, dévoilant des innovations dans les applications natives d’IA et les modèles de base

PÉKIN, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ — Baidu, Inc. (NASDAQ : BIDU et HKEX : 9888), une société leader dans le domaine de l’IA dotée d’une solide base Internet, s’apprête à organiser sa conférence technologique phare annuelle, Monde Baiduau parc Shougang de Pékin le 17 octobre. Cette année, l’événement marque un retour passionnant à un format hors ligne après quatre ans, proposant une multitude de démos et d’expériences réelles.



Après avoir révélé le projet ambitieux de l’entreprise visant à reconstruire tous ses produits avec une pensée native de l’IA, Baidu World 2023 s’articulera autour du thème « Prompt the World ». La société dévoilera plusieurs applications natives de l’IA, présentera les dernières avancées en matière de modèles de base et offrira des informations précieuses sur la saisie de nouvelles opportunités grâce à une réflexion native de l’IA en collaboration avec les entreprises, les utilisateurs et les partenaires.

L’événement débutera par un discours d’ouverture de Robin Li, co-fondateur, président et PDG de Baidu, présentant des leçons pratiques sur la création d’applications natives d’IA, reflétant sa conviction que toutes les applications futures seront construites sur des modèles de base pour inaugurer une vague d’innovations révolutionnaires natives d’IA. Li envisage qu’au cours de la prochaine décennie, la moitié de tous les emplois dans le monde seront centrés sur « l’ingénierie rapide ».

Robin Li estime également que les applications natives de l’IA devraient répondre à trois critères essentiels, notamment l’interaction en langage naturel et la pleine utilisation des capacités de base de l’IA telles que la compréhension, la génération, le raisonnement et la mémoire, tout en ne possédant pas plus de deux niveaux de structures de menus pour l’interface utilisateur. Les applications natives de l’IA devraient être capables de résoudre des problèmes auparavant insolubles ou mal résolus.

Avec Robin Li, quatre autres cadres supérieurs de Baidu monteront sur scène lors du forum principal pour partager les derniers développements en matière de modèles de base, d’applications natives d’IA, d’écosystèmes d’IA générative et d’autres domaines. L’événement comprendra également huit sous-forums sur les technologies de pointe destinés aux entreprises, aux développeurs, aux partenaires, aux investisseurs, etc. Les participants peuvent également s’attendre à une zone d’expérience interactive sur l’IA, offrant une présentation complète des dernières réalisations de Baidu.

Les points forts de l’agenda Baidu World de cette année comprendront :

Robin Li co-fondateur, président et PDG de Baidu

– Leçon pratique pour créer des applications natives d’IA

co-fondateur, président et PDG de Baidu – Leçon pratique pour créer des applications natives d’IA Dr Haifeng Wang directeur de la technologie de Baidu

– De la technologie sous-jacente à la collaboration communautaire en IA

directeur de la technologie de Baidu – De la technologie sous-jacente à la collaboration communautaire en IA Dr Dou Shen vice-président exécutif de Baidu et directeur général d’AI Cloud Group

– De milliers d’industries à chaque foyer

vice-président exécutif de Baidu et directeur général d’AI Cloud Group – De milliers d’industries à chaque foyer Jackson Il vice-président principal de Baidu et directeur général de Mobile Ecosystem Group

– De l’IA pour tous à l’IA pour la coprospérité des écosystèmes

vice-président principal de Baidu et directeur général de Mobile Ecosystem Group – De l’IA pour tous à l’IA pour la coprospérité des écosystèmes Kun Jing vice-président d’entreprise de Baidu et directeur général de Smart Living Group

– À l’ère du modèle de fondation, Xiaodu Redéfinit la vie intelligente

En tant que conférence annuelle de stratégie, de technologie et de lancement de produits la plus importante de Baidu, Baidu World se tient consécutivement depuis sa création en 2006. Le Baidu World de cette année sera unique, car c’est la première fois que l’accès hors ligne est ouvert au grand public. . Les personnes intéressées à participer peuvent s’inscrire dès maintenant pour obtenir des laissez-passer d’accès via https://baiduworld.baidu.com/m/world/2023/#.

Baidu World 2023 pourra être visionné via une diffusion en direct à partir de 10h00 à 12h00 Heure de Pékin 17 octobre (22h00-00h00 HNE sur 16 octobre) via le responsable de Baidu Twitter et Youtube comptes.

À propos de Baidu

Fondée en 2000, la mission de Baidu est de simplifier le monde complexe grâce à la technologie. Baidu est une société leader dans le domaine de l’IA, dotée d’une solide base Internet. Baidu est négocié au NASDAQ Global Select Market sous le symbole « BIDU » et au conseil principal de la Bourse de Hong Kong sous le code boursier « 9888 ». Actuellement, un ADS représente huit actions ordinaires de classe A.

