Baidu reçoit le feu vert pour lancer AI Ernie Bot destiné au grand public, menant ainsi la révolution de l’IA en Chine

Le géant de la technologie Baidu a reçu mercredi l’approbation des autorités chinoises pour lancer son intelligence artificielle Ernie Bot au grand public à partir du 31 août, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Baidu est devenue la première entreprise à recevoir une telle approbation après des revers réglementaires et s’apprête également à lancer une suite de nouvelles applications natives d’IA.

La société a intégré Ernie, qui ressemble à ChatGPT d’OpenAI, dans son moteur de recherche et d’autres produits, permettant à beaucoup d’entre eux de gagner des parts de marché en attendant l’approbation des régulateurs chinois.

LA SOCIÉTÉ DERRIÈRE L’USINE DE BATTERIE DU MICHIGAN CONTENTIELLE APPARAIT TRANQUILLEMENT COMME PRINCIPAL ÉTRANGER CHINOIS DANS LES DÉPÔTS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En juillet, l’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré que seuls les fournisseurs souhaitant offrir des services au public devraient soumettre des évaluations de sécurité et que les régulateurs chercheraient à soutenir le développement de la technologie.

Les investissements ont afflué sur la scène chinoise de l’IA générative et des sociétés telles que Baidu et Alibaba Group ont lancé des dizaines de modèles d’IA, mais ont retardé le déploiement des chatbots auprès du public jusqu’à ce que Pékin finalise les règles relatives à la technologie et approuve leurs produits.