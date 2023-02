Baidu partage des avancées en révélant son plan pour “Ernie Bot” de style ChatGPT

Le titre est passé à 159,80 dollars de Hong Kong par action, soit 13,48% de plus dans le commerce du matin en Asie. C’est le plus haut niveau du stock depuis la mi-février 2022.

“Il a depuis évolué en une série de grands modèles avancés capables de gérer un large éventail de tâches, telles que la compréhension du langage, la génération de langage et la génération de texte en image”, a-t-il déclaré.

Dans un présentation plus tôt cette année, le directeur de la technologie Haifeng Wang a souligné l’importance de l’apprentissage en profondeur en tant que cœur de l’intelligence artificielle et qu’il montre “un potentiel de plus en plus fort”.

“Si vous pouvez utiliser au maximum ces capacités de création de contenu, vous pourrez accomplir de nombreuses tâches importantes d’une production cinématographique”, a déclaré Hua Wu, présidente du comité de la technologie de Baidu, à propos du contenu généré par l’intelligence artificielle lors de l’événement.