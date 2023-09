Baidu obtient le feu vert de la Chine pour rendre public son robot Ernie de type ChatGPT

Les entreprises chinoises se sont précipitées pour annoncer des projets d’IA générative depuis que ChatGPT d’OpenAI a gagné en popularité dans le monde entier plus tôt cette année. ChatGPT n’est pas officiellement autorisé en Chine, où l’accès à Google et Facebook est bloqué.

Baidu a lancé le robot Ernie le 16 mars. L’accès initial était limité aux partenaires commerciaux de l’entreprise et aux personnes qui s’étaient inscrites pour la première fois sur une liste d’attente – dont le nombre a atteint plus de 1,2 million avant que Baidu ne cesse de les divulguer.

Cela a marqué le feu vert de Pékin et une autre indication d’une position politique plus souple en matière d’intelligence artificielle.

Malgré ce niveau de contrôle, les plus hauts dirigeants chinois ont fait des commentaires très médiatisés sur la nécessité de développer la technologie nationale, avec une mention spécifique de l’intelligence artificielle.

Le 15 août, la « réglementation provisoire » chinoise pour la gestion des services d’IA générative est entrée en vigueur.

Les règles précisaient qu’elles ne s’appliqueraient pas aux entreprises développant la technologie de l’IA tant que le produit ne serait pas accessible au grand public. C’est plus souple qu’un projet publié en avril qui stipulait que les règles à venir s’appliqueraient même au stade de la recherche.

La dernière version des règles n’incluait pas non plus d’exigence générale de licence, indiquant seulement qu’une licence était nécessaire si la loi et la réglementation le stipulaient. Il n’a pas précisé lesquels.

La Chine a généralement renforcé la réglementation en matière de protection des données personnelles et de sécurité des réseaux.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière, le PDG de Baidu, Robin Li, a qualifié les nouvelles règles de « plus favorables à l’innovation que la réglementation » et a déclaré que la société était « plutôt optimiste quant à l’avenir d’un meilleur environnement réglementaire ».

À l’époque, Li avait déclaré que la société « attendait toujours le feu vert pour le déploiement à grande échelle du robot Ernie destiné à être utilisé dans les applications grand public ».