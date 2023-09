Baidu lance davantage d’applications d’IA après que le chatbot Ernie ait obtenu l’approbation publique

BEIJING – Géant chinois de la technologie Baidu a annoncé mardi plus de 10 nouvelles applications basées sur l’IA, quelques jours seulement après la publication de son robot Ernie, de type ChatGPT, pour un usage public.

Parmi les produits dévoilés figurait une application de traitement de texte générative intégrée à l’IA appelée WPS AI, créée par Kingsoft Office, cotée à Shanghai. La société a construit l’outil en utilisant le modèle d’IA sur lequel est basé le robot Ernie de Baidu, ainsi que la plate-forme cloud « Qianfan » de Baidu pour les modèles d’IA, selon un communiqué.

Près de 10 000 entreprises utilisent activement la plateforme cloud Qianfan de Baidu chaque mois, a affirmé la société.

Baidu a également annoncé que plus de 6 millions d’utilisateurs ont utilisé un outil basé sur l’IA intégré à son produit cloud de type Google Drive. L’assistant IA peut rechercher des documents, résumer et traduire du texte et créer du contenu, a affirmé l’entreprise.