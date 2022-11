Baidu affirme que son robotaxis rivalise avec le transport traditionnel dans certaines parties de la Chine

À Pékin, Shanghai et Guangzhou, les robotaxis de Baidu – de marque Apollo Go – ne peuvent fonctionner que dans certaines zones suburbaines.

Au cours du troisième trimestre, chacun des taxis autonomes de Baidu a effectué en moyenne plus de 15 trajets par jour à Pékin, Shanghai et Guangzhou, a déclaré mardi le PDG Robin Li, selon une transcription FactSet de l’appel sur les résultats.

Les trajets en robotaxi des deux sociétés dans le district de Yizhuang à Pékin restent fortement subventionnés. Une vérification CNBC des applications Apollo Go et Pony.ai mercredi a révélé qu’une remise de plus de 80 % avait été appliquée.

Baidu a des opérations de robotaxi dans de nombreuses villes de Chine et peut facturer des tarifs dans au moins sept, selon la société.

Le nombre total de trajets en robotaxi au troisième trimestre a augmenté de plus de 300% par rapport à il y a un an pour atteindre plus de 474 000 trajets, a annoncé mardi la société.

Lorsqu’on lui a demandé lors de l’appel des résultats quand Apollo Go atteindrait le seuil de rentabilité, la société a déclaré qu’elle pensait que le robotaxi serait finalement rentable et moins cher que les services de covoiturage actuels, et que l’impact sur les profits et pertes et les flux de trésorerie globaux de Baidu est “gérable”. .”