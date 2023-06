Baidu affirme que son Ernie Bot bat le ChatGPT d’OpenAI sur les principaux tests d’IA

Ernie 3.5 a également battu GPT 4, le modèle le plus récent et le plus avancé d’OpenAI, dans les tests de langue chinoise, selon le journal scientifique.

Un test cité par le journal scientifique chinois était basé sur des examens d’admission et de qualification standard tels que ceux requis pour entrer à l’université ou se qualifier comme avocat. Ernie 3.5 a dépassé ChatGPT et GPT 4 en chinois.

Cependant, il était derrière GPT 4 en anglais même s’il était en avance sur ChatGPT. Ce test a été publié par Microsoft .

Un autre test axé sur le chinois et contient plus de 13 000 questions à choix multiples couvrant plus de 50 sujets différents. Ernie 3.5 devançait ChatGPT et GPT 4 dans cette évaluation.

Un troisième test contient des questions sur divers sujets tels que les sciences et les sciences humaines et a été développé par un groupe d’universités américaines. Ernie 3.5 était derrière ChatGPT et GPT 4.

Baidu a parlé de ses progrès avec son IA alors qu’il cherche à prendre les devants dans la technologie par rapport à des rivaux tels que Alibaba .