Baidu affirme que ses robotaxis ont accaparé 10% du marché du covoiturage

Baidu a commencé à proposer des trajets gratuits en robotaxi à Yizhuang en octobre 2020 et a reçu l’autorisation de percevoir les tarifs en novembre 2021.

La société chinoise a déclaré qu’elle disposait de plus de 100 robotaxis opérant dans la banlieue, chaque véhicule effectuant plus de 20 trajets par jour en moyenne. Les règles locales exigent que le personnel humain soit assis dans le véhicule avec les passagers.

Les actions de Baidu négociées aux États-Unis ont chuté de 6,5 % du jour au lendemain à 137,69 $ chacune. Les actions sont en baisse de plus de 7% pour l’année jusqu’à présent.

Un trajet d’une demi-heure du siège de JD.com à une zone résidentielle de Yizhuang affichait un tarif de 5,36 yuans (79 cents) – et une réduction de 48,24 yuans.

L’activité de robotaxi de Baidu, sous la marque Apollo Go, opère dans plus de dix villes en Chine. Apollo Go peut facturer des tarifs dans sept de ces villes, a indiqué la société.

Dans la publication des résultats de mardi, Baidu a déclaré avoir organisé 287 000 trajets en robotaxi public au deuxième trimestre, en hausse de 46 % par rapport au premier trimestre.

Sur ce total du deuxième trimestre, les trajets en robotaxi à Yizhuang représentaient plus de 60 %, selon les calculs de CNBC.