La Fédération mondiale de badminton a annoncé le report de l’Open de l’Inde 2021 en raison de la flambée sans précédent des cas de coronavirus à Delhi et en Inde dans son ensemble. L’Inde Open était prévu du 11 au 16 mai mais ne peut pas avoir lieu pour le moment en raison de l’augmentation effrénée du nombre de cas de Covid-19. C’est l’année olympique et la qualification pour les Jeux de Tokyo est toujours en cours.

«Les organisateurs du tournoi de badminton Association of India (BAI) ont reporté le YONEX-SUNRISE India Open 2021 prévu du 11 au 16 mai 2021. La décision a été prise en consultation et en collaboration avec les autorités sanitaires locales à Delhi et la Fédération mondiale de badminton. Toutes les tentatives ont été faites par les organisateurs pour organiser un environnement de tournoi sûr pour tous les participants, mais le récent pic des cas de COVID-19 et la gravité de la situation à Delhi n’ont laissé à BAI d’autre choix que de reporter le tournoi », a déclaré BWF dans son communiqué.

Le tournoi BWF World Tour Super 500 a été classé comme l’un des derniers tournois de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo et avait attiré les meilleurs joueurs, dont Kenta Momota, Victor Axelsen et plusieurs autres joueurs du Top 10, ainsi que des représentants de 33 pays. L’édition 2021 devait déjà se tenir dans une bulle de biosécurité sans spectateurs ni médias.

«Compte tenu des défis actuels, BAI n’a d’autre choix que d’annoncer le report du tournoi pour le moment. Nous avons eu une entrée de 228 joueurs et près de 300 personnes rassemblées dont des entraîneurs, du personnel de soutien et des officiels et les circonstances sont telles que l’édition 2021 du Yonex-Sunrise India Open semble, pour l’instant, une affaire très risquée. Plusieurs séries de discussions ont eu lieu avec la BWF ainsi que le gouvernement de Delhi et d’autres parties prenantes et l’accès à la sécurité des joueurs et des officiels BAI devait prendre cette décision », a déclaré le secrétaire général de BAI, Ajay Singhania.

