BAI prolonge la date limite du programme de rectification volontaire de l’âge jusqu’au 10 juillet

New Delhi: Suite à une énorme réponse des joueurs, l’Association de badminton de l’Inde a décidé vendredi de prolonger la date limite de son programme unique de rectification volontaire de l’âge jusqu’au 10 juillet à la suite de cas endémiques de fraude à l’âge dans le sport.

Le programme de rectification volontaire de l’âge du BAI est destiné aux joueurs inscrits qui ont des cartes d’identification BAI existantes, mais dont la date de naissance est incorrecte ou qui présentent des écarts dans la date de naissance ou l’âge.

A LIRE AUSSI | Football Transfer News Mises à jour en direct: Manchester United accepte l’accord Mason Mount, Declan Rice à Arsenal Fait?

Dans le cadre de ce programme, l’organisme suprême avait permis aux joueurs de rectifier leur date de naissance correcte dans un délai spécifié de 20 jours à compter du 6 au 25 juin.

Mais compte tenu de la réponse, BAI a maintenant prolongé la fenêtre.

« Il y a eu une excellente réponse et vu que nous avons décidé de reporter la date au 10 juillet et j’espère que cette prolongation renforcera notre mission de conformité et d’amélioration des joueurs et du badminton indien », a déclaré le secrétaire de la BAI, Sanjay Mishra, à PTI.

La fraude liée à l’âge est un problème permanent dans le badminton. Plusieurs cas d’erreur d’âge ont été signalés lors du tournoi de classement All India Sub-Junior under-13 à Hyderabad l’année dernière et lors de l’événement U-13 en cours à Mohali.

« L’association a pris bonne note des récentes plaintes pour fraude liée à l’âge et des cas de prétendue fraude liée à l’âge. Pour lutter contre ce problème et garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les participants, l’association met en œuvre des mesures strictes contre les joueurs reconnus coupables de fraude liée à l’âge dans les tournois sanctionnés par BAI », avait déclaré BAI dans un communiqué.

« Ces mesures sont répertoriées dans la nouvelle procédure opérationnelle standard du BAI pour la vérification de l’âge et le code pénal qui a été approuvée lors de la réunion du comité exécutif et de l’assemblée générale annuelle du BAI tenues le 21 mai 2023 à Guwahati. » L’association avait clairement indiqué que les joueurs qui ne mettaient pas à jour leurs données pendant la «période de grâce VARS» s’exposeraient à de lourdes sanctions en termes d’interdiction des tournois sanctionnés s’ils étaient reconnus coupables de fraude d’âge à l’avenir.

A LIRE AUSSI | L’Inter Miami de Lionel Messi ne déménage pas en vacances, déclare Gerardo Martino

« C’est une occasion unique de rectifier les écarts d’âge. Les joueurs qui ne se prévalent pas de ce stratagème et qui sont ensuite reconnus coupables de fraude liée à l’âge s’exposeront à des sanctions sévères, notamment la disqualification des tournois sanctionnés par la BAI, une interdiction de deux ans, une FIR contre les parents et d’éventuelles autres mesures disciplinaires », avait déclaré l’association. .

L’association avait également déclaré que tous les joueurs suspects seraient soumis à TW3 (test osseux) ou à tout test médical approuvé dans les centres agréés BAI afin de vérifier leur âge.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)