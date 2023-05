BAI procédera à des essais pour sélectionner son équipe pour le championnat junior de badminton en Asie

Anwesha Gowda, Anupama Upadhyaya et Unnati Hooda seront les favoris pour prendre leur place dans les essais de sélection pour les très attendus championnats juniors asiatiques de badminton 2023 au stade Karnail Singh ici du 4 au 7 juin.

L’Association indienne de badminton (BAI) organisera les essais de sélection pour choisir l’équipe indienne pour le tournoi.

L’un des tournois de badminton juniors les plus prestigieux d’Asie, qui se déroule à Yogyakarta, en Indonésie, du 7 au 16 juillet, offre une plate-forme remarquable aux jeunes talents pour montrer leurs compétences et affronter les meilleurs joueurs de tout le continent, a informé la BAI dans un communiqué. .

Le tournoi est une excellente occasion pour les jeunes navetteurs indiens d’acquérir une précieuse exposition internationale et de poursuivre leur développement dans le sport.

Les joueurs seront sélectionnés en fonction de leurs performances lors des épreuves de sélection.

Les essais comprendront les 8 meilleurs volants garçons et filles en simple ainsi que les 4 meilleures paires des épreuves de double du tournoi All India Junior Ranking Badminton qui s’est tenu à Guwahati plus tôt ce mois-ci, ainsi que les 4 meilleurs joueurs en simple et les 2 meilleures paires en double. le classement BAI.

Anwesha Gowda (4), Anupama Upadhyaya (8), Unnati Hooda (14) et cinq autres joueurs, qui sont classés dans le Top 20 du classement BWF, participeront également aux essais et chercheront à assurer leur place dans l’équipe indienne. .