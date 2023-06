BAI lance un programme de rectification pour lutter contre la fraude liée à l’âge

L’Association indienne de badminton (BAI) a annoncé lundi le lancement d’un processus de rectification unique afin de lutter contre la fraude liée à l’âge et de mettre en œuvre des mesures strictes contre les joueurs reconnus coupables dans des tournois sanctionnés.

Le ‘Voluntary Age Rectification Scheme (VARS)’ du BAI est destiné aux joueurs inscrits qui ont des cartes d’identification BAI existantes, mais qui ont une date de naissance incorrecte ou qui ont des divergences dans la date de naissance ou l’âge.

Le régime permettra aux joueurs inscrits de rectifier leur date de naissance et leur âge respectifs dans un délai de 20 jours, qui commence le mardi 6 juin et court jusqu’au 25 juin, a informé l’association dans un communiqué.

Le communiqué a déclaré: «L’association a pris bonne note des récentes plaintes pour fraude liée à l’âge et des cas de prétendues fraudes liées à l’âge. Pour lutter contre ce problème et garantir des règles du jeu équitables pour tous les participants, BAI met en œuvre des mesures strictes contre les joueurs reconnus coupables de fraude liée à l’âge dans les tournois sanctionnés par BAI. » « Ces mesures sont répertoriées dans la nouvelle procédure opérationnelle standard (SOP) de BAI pour la vérification de l’âge et le code pénal qui a été approuvé lors de la réunion du comité exécutif et de l’assemblée générale annuelle (AGA) de BAI tenue le 21 mai 2023 à Guwahati », ajoute le communiqué.

BAI a déclaré qu’il maintiendrait la confidentialité des données soumises, et que celles-ci seront utilisées à toutes fins liées à ses tournois sanctionnés.

Les secrétaires des associations d’État recevront également les données afin d’apporter des corrections aux registres de l’État.

L’association a déclaré que les joueurs qui mettront à jour leurs données pendant la « période de grâce VARS » n’entraîneront aucune sanction en termes d’interdiction de tout tournoi sanctionné.

« C’est une occasion unique de rectifier les écarts d’âge. Les joueurs qui ne se prévalent pas de ce stratagème et qui sont ensuite reconnus coupables de fraude liée à l’âge seront passibles de sanctions sévères, notamment la disqualification des tournois sanctionnés par la BAI, une interdiction de deux ans, une FIR contre les parents et d’éventuelles autres mesures disciplinaires », a déclaré l’association.

L’association a ajouté qu’à l’avenir, tous les joueurs suspects seront soumis à TW3 (test osseux) ou à tout test médical approuvé dans les centres agréés BAI afin de vérifier leur âge.

