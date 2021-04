BAI cherche des solutions alors que les navettes indiennes participent à l’Open de Malaisie et à Singapour sous la menace

La participation des joueurs de badminton indiens aux prochains Internationaux de Malaisie et de Singapour est sérieusement menacée, les pays imposant une interdiction de voyager à l’Inde étant donné la grave crise de Covid-19 due à la deuxième vague. L’Open de Malaisie est le dernier événement majeur du calendrier de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui signifie que ne pas pouvoir participer met en péril les chances de Kidambi Srikanth et Saina Nehwal de faire le top 16 du classement masculin et féminin Race to Tokyo. Srikanth est actuellement 20e au classement tandis que Saina est 22e.

Sur la base de la situation actuelle, voici BAI répondant à quelques questions pertinentes:

Q: BAI est-il en contact avec la BWF ou les fédérations hôtes pour résoudre le problème des déplacements des navettes indiennes et quelle a été leur réponse?

UNE: Compte tenu des restrictions de voyage actuelles, la Badminton Association of India (BAI) a écrit aux associations respectives de Malaisie et de Singapour pour savoir quelles seront les réglementations exactes qui seront appliquées aux navettes indiennes pendant leur arrivée dans ces pays respectifs.

Actuellement, selon les directives énoncées, pour qu’un Indien puisse entrer à Singapour, il doit être en quarantaine dans un pays étranger autre que l’Inde pendant 14 jours avant d’être autorisé à entrer à Singapour, tous les joueurs doivent maintenir un 21 jours de quarantaine à Singapour. En ce qui concerne la Malaisie, pour l’instant, il y a une directive de quarantaine de 14 jours, ce qui signifie que nos joueurs doivent atteindre la Malaisie le 10 mai 2021 pour suivre les protocoles établis par les deux pays. Nous avons également contacté la Fédération malaisienne pour savoir s’il existe des règles de quarantaine mises à jour qui seront imposées aux joueurs indiens.

Les associations membres et la BWF coopèrent et nous sommes en contact permanent.

Q: Avec l’interdiction de visa pour les Indiens par ces pays, comment nos joueurs obtiendront-ils leur visa?

UNE: Nous avons déjà soumis les documents de voyage de nos joueurs olympiques et olympiques probables (PV Sindhu, Sai Praneeth, Chirag Shetty, Satwik, Saina Nehwal, Srikanth, Ashwini Ponnappa et Sikki Reddy) et des responsables pour le traitement des visas. Bien qu’il y ait une interdiction de délivrer un visa pour les Indiens, sauf pour les activités de voyage liées au sport, Visa est disponible sous certaines conditions. Nous sommes en contact avec les associations membres de Malaisie et de Singapour pour la documentation nécessaire.

Q: Les joueurs indiens pourront-ils voyager directement de l’Inde vers la Malaisie et Singapour?

UNE: Non, avec les restrictions de voyage actuelles, les joueurs indiens ne pourront pas prendre de vols directs. Nous avons vérifié les itinéraires et les alternatives sont soit du Sri Lanka, soit de Doha et les navettes indiennes sont les plus susceptibles de voyager via le Qatar.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici