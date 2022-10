BAI annonce des récompenses en espèces pour Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty et Sankar Muthusamy

La Badminton Association of India a annoncé une récompense en espèces de Rs 5 lakh chacun pour Sankar Muthusamy et la paire de doubles masculins de Satwik Reddy et Chirag Shetty pour leurs performances louables aux Championnats du monde juniors BWF et à l’événement Open de France 750 World Tour respectivement.

“C’est un grand moment de fierté pour nous tous de voir nos navetteurs juniors et seniors assurer des podiums en battant des joueurs de haut niveau et en devenant les porte-drapeaux de la fierté et de la gloire”, a déclaré le président de BAI, Himanta Biswa Sarma, en annonçant le prix. argent.

Le duo de double Satwik et Chirag a poursuivi sa belle forme pour vaincre Lu Ching Yao et Yang Po Han du Taipei chinois pour décrocher le titre de Roland-Garros et devenir le premier duo indien à remporter un tournoi BWF Super 750. Ils avaient également battu la paire numéro 1 mondiale de Takuro Hoki et Yugo Kobayashi en quart de finale.

La paire recevra cinq lakh pour avoir remporté l’or historique à Paris.

Alors que l’ancien numéro 1 mondial junior Sankar Muthusamy a impressionné tout le monde avec son jeu audacieux tout au long des Championnats du monde juniors avant de tomber dans l’affrontement au sommet contre Kuo kuan Lin du Taipei chinois.

Il est devenu le neuvième navetteur indien à remporter une médaille aux championnats juniors de premier plan et a reçu cinq lakh pour la médaille d’argent qu’il remportera à la maison. Il est également devenu le quatrième Indien à remporter une médaille d’argent dans cette prestigieuse compétition.

“Les garçons de la semaine dernière ont joué au badminton sans peur et nous sommes vraiment heureux de voir l’Inde terminer parmi les meilleurs pays lors de tels événements mondiaux. Ce sera également une énorme source d’inspiration pour les jeunes générations », a déclaré le secrétaire de la BAI, Sanjay Mishra.

Le duo de double Chirag Shetty et Satwik a également connu une année de rêve en commençant 2022 avec une médaille d’or à l’Open d’Inde, suivie de la victoire historique de la Coupe Thomas et des Jeux du Commonwealth et d’une médaille de bronze aux Championnats du monde.

BAI avait auparavant donné un crore de Rs 1 pour l’équipe gagnante de la Coupe Thomas et avait annoncé une récompense en espèces de près de 1,5 crore pour les médaillés des Jeux du Commonwealth 2022, ainsi que les médaillés des Championnats du monde 2021 et 2022.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici