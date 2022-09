BAI annonce des récompenses en espèces pour CWG, les médaillés des championnats du monde

La Badminton Association of India (BAI) a annoncé mardi des récompenses en espèces de près de Rs 1,5 crore pour les médaillés des Jeux du Commonwealth et des Championnats du monde.

Le contingent indien est rentré chez lui avec sa meilleure performance des Jeux du Commonwealth de Birmingham, remportant trois médailles d’or, une d’argent et deux de bronze tandis que les navetteurs indiens ont remporté trois médailles aux Championnats du monde en 2021 et 2022 respectivement.

“Nos joueurs de badminton ont constamment remporté des lauriers pour le pays et ce prix en espèces est un petit effort pour reconnaître leurs incroyables réalisations au cours des deux dernières années”, a déclaré le président de la BAI, le Dr Himanta Biswa Sarma, en annonçant le prix en argent.

L’équipe mixte de 10 membres, qui a remporté la médaille d’argent à Birmingham, recevra un total de Rs 30 lakh, ou Rs 3 lakh chacun, pour ses efforts tandis que les huit membres du personnel de soutien recevront Rs 1,5 lakh chacun.

Les champions en simple masculin et féminin des Jeux du Commonwealth, Lakshya Sen et PV Sindhu, remporteraient chacun Rs 20 lakh tandis que la combinaison du double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy serait récompensée par Rs 25 lakh pour avoir remporté l’or historique à Birmingham.

Outre les médaillées d’or, la combinaison des jeunes femmes en double de Gayatri Gopichand et Treesa Jolly remportera Rs 7,5 lakh pour sa première médaille de bronze.

L’ancien n ° 1 mondial Kidambi Srikanth recevra également Rs 5 lakh pour sa médaille de bronze en simple masculin à Birmingham ainsi que Rs 10 lakh pour sa médaille d’argent aux Championnats du monde BWF 2021 à Huelva, en Espagne.

Sen ajouterait Rs 5 lakh à son cagnotte pour avoir remporté le bronze en simple messieurs en 2021 tandis que Shetty et Satwik obtiendront un autre Rs 7,5 lakh pour être devenus la première paire indienne en double masculin à décrocher une médaille de bronze aux Championnats du monde à Tokyo le mois dernier.

“BAI prévoit de continuer à encourager les joueurs pour leurs performances en super série également”, a-t-il déclaré.

