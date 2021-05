Bahreïn rapporte un bilan national quotidien du nombre de morts de Covid alors que la flambée de virus dans le royaume se poursuit

Le nombre de décès a plus que doublé par rapport à dimanche, où 11 décès ont été signalés.

Bahreïn, qui compte environ 1,7 million de personnes, a jusqu’à présent enregistré plus de 218 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 800 décès liés au virus.

Pour tenter de freiner le pic d’infections qui a commencé à la mi-mai, l’État du Golfe a suspendu les voyageurs de sa soi-disant « liste rouge » de pays, notamment l’Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal, à partir de lundi.

Les personnes non vaccinées venant d’autres pays à Bahreïn doivent passer un test Covid-19 avant d’embarquer sur leur vol pour le royaume, et mettre en quarantaine pendant dix jours après leur arrivée.

À partir du lundi 24 mai 2021: les Affaires de l’aviation civile annoncent la suspension de l’entrée des voyageurs en provenance des pays de la liste rouge et la mise en quarantaine des passagers non vaccinés en provenance des pays#VaccinateandStaySafe#TeamBahrainpic.twitter.com/0ESttiBh97 – وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) 23 mai 2021

La semaine dernière, le pays a interdit aux personnes n’ayant pas reçu les deux vaccins Covid-19 d’accéder à la plupart des lieux publics au moins jusqu’au 3 juin.

Les responsables de la santé ont précédemment attribué la récente flambée des infections à de grands rassemblements à Bahreïn pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan et la fête de l’Aïd.

Ils ont également insisté sur le fait que la détérioration de la situation épidémiologique n’avait rien à voir avec la réouverture des frontières avec l’Arabie saoudite voisine, car seules les personnes vaccinées étaient autorisées à passer par le pont de liaison de 25 kilomètres de long.

Un « couloir de vaccination » similaire a été établi entre Bahreïn et les Émirats arabes unis, permettant aux voyageurs vaccinés des deux pays d’éviter la quarantaine lorsqu’ils se déplacent entre les deux États.

Bahreïn a un taux de vaccination élevé, avec plus de 40% de la population ayant reçu leur deuxième injection du vaccin il y a plus de 14 jours, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés dimanche.

