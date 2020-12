« La confirmation de l’approbation par l’Autorité nationale de réglementation sanitaire du Royaume de Bahreïn a fait suite à une analyse approfondie et à un examen par l’Autorité de toutes les données disponibles », a déclaré le royaume.

Pfizer a par la suite déclaré à l’AP que les détails de son accord de vente avec Bahreïn, y compris « le délai de livraison et le volume des doses », étaient confidentiels et a refusé de commenter.

«Nous avons développé des plans et des outils logistiques détaillés pour soutenir un transport, un stockage et une surveillance continue de la température des vaccins efficaces», a déclaré Pfizer. « Notre distribution est basée sur un système flexible juste à temps qui transporte les flacons congelés jusqu’au point de vaccination. »

Le défi immédiat pour Bahreïn réside dans les conditions dans lesquelles stocker le vaccin. Il doit être stocké et expédié à des températures ultra-froides d’environ moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit). Bahreïn est un pays du Moyen-Orient qui connaît régulièrement des températures d’environ 40 C (104 Fahrenheit) en été avec une humidité élevée.

Bahreïn avait déjà délivré un permis d’utilisation d’urgence pour un vaccin chinois fabriqué par Sinopharm et en a vacciné environ 6 000 personnes. Ce vaccin, un vaccin «inactivé» fabriqué en cultivant le virus entier dans un laboratoire puis en le tuant, est également utilisé aux EAU. Le vaccin Pfizer lui-même ne contient pas le coronavirus.

« L’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech ajoutera une autre couche importante à la réponse nationale COVID-19 du royaume, qui a accordé une forte priorité à la protection de la santé de tous les citoyens et résidents pendant la pandémie », a déclaré Dr. Mariam al-Jalahma, PDG de l’Autorité nationale de réglementation sanitaire de Bahreïn.

Avec une population de 1,6 million d’habitants, il a signalé plus de 87 000 cas et 341 décès, selon le gouvernement. Plus de 85 000 personnes se sont rétablies de la maladie COVID-19 causée par le virus.