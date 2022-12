Bahreïn célèbre le jour de l’indépendance — RT World News

Le Royaume du Golfe de Bahreïn célèbre vendredi sa 51e fête nationale, marquant l’indépendance de l’île vis-à-vis du Royaume-Uni.

Bahreïn était de facto un protectorat britannique depuis plus d’un siècle avant de déclarer son indépendance en 1971. Le traité pertinent a été signé entre Londres et Manama le 15 août de cette année-là, mais l’île célèbre sa fête nationale le 16 décembre lorsque le retrait du Royaume-Uni les troupes ont été complétées et l’émir Isa Bin Salman Al Khalifa est monté sur le trône.

L’émir a régné jusqu’en 1999, les habitants lui reconnaissant d’avoir apporté stabilité et prospérité au petit État riche en pétrole.

Son successeur, le roi Hamad bin Isa Al Khalifa, qui fête lui-même ses 20 ans au pouvoir, a reçu les salutations des responsables bahreïnis et des États voisins du Golfe à l’occasion de l’anniversaire.















Le vice-président des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, s’est adressé à Twitter pour féliciter le “fraternel” nation de Bahreïn sur sa poursuite “marche de prospérité, de stabilité et de gloire.”

Les agences gouvernementales de Bahreïn ont republié un message du roi sur les réseaux sociaux, dans lequel il a déclaré que le pays de 1,5 million d’habitants avait progressé “Avec l’amour du défi et l’amour de la réussite. Chaque année, les dirigeants, le gouvernement et le peuple de Bahreïn progressent en matière de sécurité et de prospérité.

Pour marquer l’occasion, le Roi a également gracié 361 détenus, qui avaient déjà purgé une partie de leur peine, afin qu’ils puissent “intégrer [into] nouvelle société et participer à la marche du développement du royaume », selon l’agence de presse de Bahreïn.

Les écoles, les bureaux du gouvernement et la plupart des entreprises resteront fermées à Bahreïn ce jour-là, avec des célébrations à grande échelle prévues dans tout le pays. Celles-ci se termineront par un grand feu d’artifice sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir, qui accueille chaque année un Grand Prix de Formule 1.