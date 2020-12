DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Bahreïn a déclaré dimanche qu’il avait approuvé l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus chinois, suite à son approbation antérieure d’un vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Par ailleurs, le Koweït a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer.

L’agence de presse officielle de Bahreïn a déclaré que le vaccin Sinopharm serait disponible dans le royaume insulaire au large des côtes de l’Arabie saoudite dans le golfe Persique.

Il a cependant fourni peu de détails sur les résultats de l’étude du vaccin, dans la lignée des Émirats arabes unis, qui ont annoncé la semaine dernière que le vaccin était efficace à 86%. La déclaration émiratie a fourni peu de détails mais a marqué la première divulgation publique d’informations sur l’efficacité du tir.

Bahreïn a déclaré que plus de 7 700 personnes s’étaient inscrites pour participer à un essai du vaccin Sinopharm dans le royaume. Le royaume a déclaré plus tôt qu’il prévoyait de donner au public des vaccins gratuits contre les coronavirus, mais n’a pas encore répondu aux questions sur son programme.

Le vaccin Sinopharm a été approuvé pour une utilisation d’urgence dans quelques pays et la société mène toujours des essais cliniques de stade avancé dans 10 pays. Le Maroc se prépare pour un ambitieux programme de vaccination contre le COVID-19, visant à vacciner 80% de ses adultes dans une opération débutant ce mois-ci reposant initialement sur le vaccin Sinopharm.

L’injection de Sinopharm repose sur une technologie testée, utilisant un virus tué pour administrer le vaccin, de la même manière que les vaccinations contre la polio. Les principaux concurrents occidentaux, comme le tir réalisé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, utilisent une technologie plus récente et moins éprouvée pour cibler la protéine de pointe du coronavirus à l’aide d’ARN. Le Royaume-Uni a déjà commencé à vacciner les gens avec le vaccin Pfizer et les États-Unis semblent prêts à suivre sous peu.

Déjà, Pfizer rapporte que son injection est efficace à 95%, tandis qu’un autre candidat ARN de Moderna semble être efficace à 94,5%. Les résultats suggèrent qu’un troisième vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca est sûr et efficace à environ 70%, mais des questions demeurent quant à sa capacité à protéger les personnes de plus de 55 ans.

Dimanche, l’agence de presse publique koweïtienne KUNA a annoncé que le ministère de la Santé du pays riche en pétrole avait autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Déjà, le ministère avait offert aux citoyens la possibilité de se pré-enregistrer pour recevoir le vaccin sur son site Web.