Bahreïn affirme que 2 soldats ont été tués dans une attaque de drone Houthi à la frontière saoudo-yéménite | Actualités sur les conflits

Le commandement militaire de Bahreïn a accusé les combattants houthis du Yémen d’avoir tué deux soldats bahreïnites lors d’une attaque de drone à la frontière sud de l’Arabie saoudite avec le Yémen.

Un certain nombre de soldats bahreïnites ont également été blessés lors de l’attaque, a indiqué l’armée bahreïnienne dans un communiqué publié lundi par l’agence de presse officielle bahreïnienne. Le nombre exact de soldats blessés n’a pas été dévoilé.

« Cette attaque terroriste a été menée par les Houthis, qui ont envoyé des avions visant la position des gardes bahreïnites à la frontière sud du royaume d’Arabie saoudite malgré l’arrêt des opérations militaires entre les belligérants au Yémen », indique le communiqué militaire bahreïnien. .

La nation insulaire de Bahreïn est un proche allié de l’Arabie saoudite, qui est en guerre depuis plusieurs années contre les combattants Houthis alignés sur l’Iran au Yémen.

Les Houthis n’ont pas immédiatement reconnu avoir mené l’attaque. Il n’a pas non plus été fait mention d’une attaque contre les médias et les réseaux sociaux menés par les Houthis, dont les négociateurs se sont entretenus au début du mois avec des responsables saoudiens sur un éventuel accord ouvrant la voie à la fin du conflit au Yémen.

Il n’était pas clair si l’attaque de drones et l’assassinat des soldats bahreïnites feraient dérailler les pourparlers de paix.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a averti les combattants houthis que « de telles actions hostiles et provocatrices répétées ne sont pas cohérentes avec les efforts positifs déployés… pour mettre fin à la crise et parvenir à une solution politique globale ».

La coalition a déclaré qu’elle « se réserve le droit de répondre au moment et à l’endroit appropriés ».

Nabeel Khoury, ancien chef de la mission américaine au Yémen, a déclaré à Al Jazeera que l’attaque semblait être le résultat de « tensions normales » sur une ligne de front.

« Je pense que, à moins que quelqu’un essaie de provoquer quelque chose, c’est un incident qui passera et n’aura pas trop de conséquences », a déclaré Khoury.

Le gouvernement du Yémen, reconnu internationalement, a condamné lundi l’attaque de drone.

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Bin Moubarak a déclaré qu’il s’était entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie bahreïnienne, Abdullatif al-Zayani, lui présentant ses condoléances et sa solidarité avec Bahreïn.

Les Houthis se battent depuis 2015 contre une alliance militaire dirigée par l’Arabie saoudite dans un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et laissé 80 pour cent de la population du Yémen dépendante de l’aide humanitaire.

La guerre au Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis ont quitté leur bastion du nord et se sont emparés de la capitale, Sanaa, ainsi que d’une grande partie du nord du pays. En réponse, une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Les combats ont rapidement dégénéré en une guerre par procuration dans l’impasse entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, provoquant une famine et une misère généralisées au Yémen, qui, avant même le conflit, était le pays le plus pauvre du monde arabe.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques plus tôt cette année dans le cadre d’un accord négocié par la Chine, renforçant ainsi l’espoir d’une fin du conflit au Yémen. Plus tôt ce mois-ci, l’Arabie saoudite a accueilli une délégation houthie pour des pourparlers de paix, affirmant que les négociations avaient eu des « résultats positifs ».

Un cessez-le-feu négocié par l’ONU avait déjà largement stoppé la violence et le Yémen n’a connu que des affrontements sporadiques depuis l’expiration de la trêve il y a près d’un an. Mais les diplomates ont prévenu que la situation restait instable.