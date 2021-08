Bahena Rivera a refusé un nouveau procès pour meurtre par un juge

DES MOINES, Iowa – Un juge a rejeté une requête pour rejuger Cristhian Bahena Rivera dans la mort de Mollie Tibbetts, ouvrant ainsi la voie à sa condamnation dans le meurtre d’une femme de Brooklyn, Iowa, en 2018.

Bahena, un ouvrier agricole, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré après un procès de deux semaines en mai, bien qu’il ait affirmé à la barre que deux hommes masqués l’avaient contraint à les aider dans le meurtre de Tibbetts. En juillet, ses avocats ont demandé qu’un nouveau procès lui soit accordé, affirmant que de nouvelles preuves indiquaient de nouveaux suspects possibles.

Lors d’une longue audience le 27 juillet, ils ont fait valoir que la mort de Tibbetts pourrait avoir été liée au trafic sexuel présumé d’une autre femme dans un comté voisin, ainsi qu’à la disparition en mai 2021 de Xavior Harrelson, 11 ans, de Montezuma.

Dans son ordonnance de lundi, le juge Joel Yates a rejeté cette requête.

Les deux nouveaux témoins, qui ont chacun affirmé qu’un homme nommé Gavin Jones leur avait avoué qu’il avait été le tueur, se sont manifestés au cours du procès, et les procureurs ont informé la défense et proposé de reporter le procès pour enquêter.

Bien que les deux parties ne soient pas d’accord sur les informations exactes transmises – un fait qui « obscurcit l’analyse de la Cour », comme l’a dit Yates – le juge a écrit que la défense en savait clairement assez pour prendre la décision éclairée de ne pas suspendre le procès pour rechercher de nouveaux témoins. cela, comme le souligne Yates, aurait contredit de manière significative le témoignage de l’accusé.

La requête de Bahena « minimise considérablement les divergences entre son témoignage au procès et le récit selon lequel (le nouveau témoin Arne Maki) rapporte qu’il a été informé par Jones », a écrit Yates. « Par exemple, les détails spécifiques sur la façon dont Mollie Tibbetts a été assassinée sont très différents. »

« Si les deux versions des événements avaient été présentées au procès, le jury aurait dû se prononcer sur la crédibilité non pas entre les témoins de l’État et ceux de la défense, ce qui est un scénario typique, mais entre l’accusé et son propre témoin », a-t-il ajouté. plus tard.

Les avocats de Bahena avaient également fait valoir que les procureurs n’avaient pas fourni de preuves favorables sous la forme d’une enquête de 2019 sur un homme accusé de trafic sexuel dans le comté voisin de Mahaska. Les procureurs sont tenus de fournir toute preuve favorable à la défense dans le cadre d’une affaire de la Cour suprême des États-Unis connue sous le nom de Brady v. Maryland.

Yates a convenu que les procureurs n’avaient pas fourni de preuves sur l’enquête du comté de Mahaska à la défense, et que de telles informations auraient pu renforcer le cas de Bahena. Mais pour être une violation de Brady, les preuves en question doivent être « matérielles » pour la question de la culpabilité, et Yates a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire que cela aurait changé l’issue de l’affaire.

« La stratégie du procès de l’accusé consistait à jeter le doute sur d’autres personnes, telles que Dalton Jack et Ron Pexa », a écrit Yates. « Il est peu probable que l’ajout d’un autre suspect possible, sans lien apparent en plus d’être dans le même comté que Mollie, aurait une probabilité raisonnable de changer le résultat du procès. »

Bahena devait initialement être condamné le 15 juillet, mais la procédure a été reportée pour permettre au tribunal d’examiner sa requête pour un nouveau procès. Cela étant réglé, le tribunal a fixé une nouvelle date de condamnation au 30 août, date à laquelle Bahena encourt une peine obligatoire à perpétuité sans libération conditionnelle.

Les avocats de Bahena, Chad et Jennifer Frese, n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

