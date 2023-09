Bah c’est de la bêtise ! Les lois anti-sans-abri entachent la saison

David Brody

FORT LAUDERDALE, Floride — Comme le dit la chanson, « C’est la période la plus merveilleuse de l’année », un moment où donner devient la priorité et où les cœurs se tournent vers les nécessiteux. Mais à Fort Lauderdale, en Floride, une loi de Scrooge a suscité des protestations et attiré l’attention nationale, et l’homme au milieu est Arnold Abbott, 90 ans, affectueusement surnommé « Père Noël ». L’ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale a fait la une des journaux lorsque la police lui a infligé une contravention non pas une, ni deux, mais quatre fois pour avoir enfreint l’ordonnance sur l’alimentation publique de la ville. « Monsieur, laissez tomber cette plaque » « J’ai senti quelque chose sur mon bras – c’était une main et l’officier a dit : « Lâchez cette plaque » comme si j’avais une arme dans la main. C’était plutôt drôle », se souvient Abbott avec un petit rire. La vidéo d’Abbott défiant la nouvelle loi est devenue virale et a provoqué un tollé national. Un juge a depuis suspendu temporairement l’application de la loi jusqu’à une nouvelle médiation des deux parties. Lorsque CBN News s’est entretenu avec Abbott, il se préparait à retourner dans la rue avec un nouveau lot de repas. « Nous ne servons pas la même nourriture jour après jour. Nous servons des aliments différents. Nous voulons nous assurer que la nourriture est délicieuse, nutritive et jolie », a expliqué Abbott. Il a passé les 23 dernières années à nourrir et à éduquer les sans-abri de la ville. « C’est une mission d’amour. L’amour est en notre nom. L’amour est ce que nous faisons », a-t-il déclaré. Par l’intermédiaire d’une organisation à but non lucratif appelée Love Thy Neighbour, il forme les sans-abri à des emplois dans le secteur alimentaire. Pour Abbott, ce n’est pas seulement un cœur de compassion qui le motive, mais aussi le fait d’honorer l’héritage de sa défunte épouse qui a également consacré sa vie aux pauvres. Chaque semaine, il se rend à la plage pour nourrir des centaines de personnes. Maire : Je ne suis pas le méchant Mais certains disent que les lieux publics sont devenus un problème. « Il a été mis en place pour résoudre un problème où certains parcs du centre-ville étaient complètement submergés par ces alimentations », a expliqué le maire de Fort Lauderdale, Jack Seiler, à CBN News. Seiler s’est retrouvé dans une situation délicate à cause de la loi, mais affirme qu’il n’est pas le méchant. « Le parc était presque interdit les jours où avaient lieu ces repas. Les familles se plaignaient auprès de nous. Les enfants se plaignaient auprès de nous. Les gens qui voulaient visiter la bibliothèque se plaignaient auprès de nous », a expliqué Seiler. Il souhaite remettre les pendules à l’heure et réitère que les groupes sont les bienvenus pour nourrir les sans-abri à condition de suivre quelques directives. « Personne n’a adopté d’ordonnance restreignant l’accès des sans-abri au centre-ville. Tout ce que nous avons dit en termes d’alimentation à l’avenir, idéalement, nous les aimerions à l’intérieur. Nous aimerions qu’ils aient des toilettes. Nous aimerions qu’ils aient une cuisine. ou quelque chose comme ça, des toilettes disponibles, de l’eau propre disponible. Ce serait la situation idéale pour accueillir ces tétées », a déclaré Seiler. Abbott et ses partisans affirment que ces lignes directrices rendent la tâche difficile aux petits organismes de bienfaisance. Il estime également que les lieux publics devraient être ouverts à tous, y compris aux hommes, femmes et enfants sans abri. « La plage a toujours été à l’extérieur et tout le monde peut en profiter. Les seules personnes exclues sont les sans-abri », a déclaré Abbott. Un sentiment croissant contre les sans-abri ? La Floride n’est pas le seul État à avoir adopté des lois « anti-sans-abri ». En fait, ils apparaissent partout au pays. Selon un rapport du National Law Center on Homelessness and Poverty, des lois anti-sans-abri ont été adoptées dans plus de 180 villes des États-Unis depuis 2009. À quelques heures au nord, Orlando restreint la mendicité. En Californie, Santa Cruz interdit de s’asseoir ou de s’allonger sur les trottoirs publics. À l’étranger, les villes ont installé ce que certains considèrent comme des « bancs et passages souterrains anti-sans-abri » pour réduire le flânage et le sommeil dans les lieux publics. À mesure que le nombre de sans-abri augmente, les dirigeants municipaux se retrouvent souvent tiraillés entre la compassion et le maintien d’un espace pour le grand public. Pour Abbott, les lois comme celle de Fort Lauderdale ne sont pas américaines. « J’ai lutté pendant tant d’années pour les droits civiques. Je ne vais pas laisser passer celle-là », a juré Abbott. L’ancien militant des droits civiques dit qu’il méprise le KKK et qu’il s’en prendra à la ville et à tous ceux qui s’interposeront entre lui et son devoir religieux. « C’est mon droit de nourrir mon frère, de m’assurer que ceux qui ont faim soient nourris », a réaffirmé Abbott. C’est un combat qu’il dit continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de souffle dans son corps.