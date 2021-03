Une baguette utilisée par Daniel Radcliffe comme Harry Potter fait partie des objets liés au showbiz qui seront mis aux enchères en Californie le mois prochain.

Pour célébrer le 20e anniversaire du premier film de la série, la baguette – qui a été utilisée dans Harry Potter et la coupe de feu en 2005 – devrait rapporter jusqu’à 10 000 $ (7 100 £).

L’une des baguettes de Snape, la plaque d’immatriculation et l’insigne de la voiture volante Ford Anglia utilisée dans Harry Potter et la chambre des secrets de 2002, et une enveloppe de lettre d’acceptation du sceau de cire de Poudlard de 2001 Harry Potter et La pierre philosophale.

Darren Julien, directeur général et président de Julien’s Auctions, a déclaré que la vente aux enchères était « la plus importante à ce jour – comprenant les reliques de la culture pop les plus convoitées du dernier demi-siècle ».

Il a déclaré: « Alors que Julien continue de briser constamment les records de souvenirs, de musique et de domaines de célébrités d’Hollywood aux enchères, nous sommes en mesure d’élargir et d’offrir cette formidable sélection de plus de 800 trésors cinématographiques de qualité d’investissement et d’expositions muséales provenant des genres populaires de la science-fiction. , action, fantaisie, aventure et au-delà. «

Image:

Le costume original de style gangster à rayures, porté par Al Pacino en tant que seigneur de la drogue de Miami, Tony Montana, est aux enchères



Les autres articles incluent le costume trois pièces à fines rayures Scarface d’Al Pacino, les gants Edward Scissorhands de Johnny Depp, les baskets Space Jam Air Jordan 2 de Bill Murray et le capuchon Catwoman original de Michelle Pfeiffer porté dans Batman Returns.

Les souvenirs de Bond incluent Walther P5 de Sean Connery de son film Last Bond, Never Say Never Again, les débuts du Walther P99 comme arme de poing préférée de Bond utilisée par Pierce Brosnan dans Tomorrow Never Dies, et un .38 Smith et Wesson utilisé par Pierce Brosnan dans Die Un autre jour.

Les accessoires de gants originaux portés par Johnny Depp dans Edward Scissorhands devraient rapporter entre 30 000 $ et 50 000 $ (21 500 £ et 35 700 £).

Image:

Une paire de gants portés par Johnny Depp dans le film Edward Scissorhands de 1990 sera mis aux enchères



L’horreur, la fantaisie et la romance de 1990 ont donné à Depp un premier rôle dans la création d’étoiles et les gants ont été conçus aux studios Stan Winston sous le quadruple lauréat d’un Oscar, Stan Winston.

Le costume trois pièces à rayures d’Al Pacino du drame policier de 1983 Scarface devrait rapporter jusqu’à 80000 $ (57200 £), les commissaires-priseurs affirmant que c’est peut-être le seul costume de gangster à rayures Scarface original qui subsiste depuis l’apogée du film.

Les objets seront exposés à Beverly Hills du 26 au 29 avril, avec les enchères les 28 et 29 avril.