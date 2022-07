Bague d’humeur à la mode de TikTok: Shop – Hollywood Life

Crédit image : raulince/Adobe

La nostalgie a mauvaise réputation, surtout quand elle a tant à offrir. C’est comme ce petit bronzage que vous obtenez après une journée à la plage – une lueur chaleureuse qui prouve que vous avez passé un bon moment. Cependant, vous n’avez pas besoin d’une machine à voyager dans le temps pour revivre le bon vieux temps. Le passé est vivant et prospère en 2022. Tout de parc jurassique à Lycée musical est tendance.

Voici une autre explosion du passé qui fait vibrer les médias sociaux. TikTok devient fou pour bagues d’humeur adulte. Cette vidéo a accumulé près de 70 000 cœurs, se révélant être une véritable sensation sur l’application. Sautez sur cette tendance maintenant et revivez vos jours de gloire.

C’est une petite tranche de votre enfance qui vous revient, grâce à Honeycat’s Anneaux d’humeur 24k. Il s’agit d’une version adulte d’un classique de l’enfance. Ils changent de couleur pendant que vous les portez et vous aident à régler le drame intérieur constant que sont vos émotions.

Mais contrairement à ceux en plastique dont vous vous souvenez, ces anneaux sont destinés aux adultes. Ils ont un design minimaliste que vous pouvez porter seuls ou empilés avec vos autres bagues préférées. Ils sont fabriqués à partir d’oxydes de zirconium cubiques étincelants et sont plaqués d’or 18 carats recouvert d’un revêtement protecteur pour qu’ils restent beaux plus longtemps. Ils sont sans nickel et sans plomb, vous n’avez donc pas à vous soucier des allergies ou de la décoloration disgracieuse.

Cet achat soutient également les She-EOs du monde. Honeycat est une petite entreprise basée en Amérique qui a été fondée par deux meilleures amies. Vous vous sentirez aussi bien que vous paraissez en sachant que vous êtes porter l’autonomisation des femmes.

Les bagues sont disponibles sur Amazon pour moins que le dîner et les boissons. Obtenez le vôtre maintenant, mais ne nous blâmez pas si votre nouvelle bague vous dit toujours que vous tombez amoureux.