Bague de fiançailles “améliorée” de Tiffany Trump pour mariage – Hollywood Life

Crédit d’image : LCD / SplashNews

Tiffany Atout29 ans, a amélioré sa magnifique bague de fiançailles en diamant pour une encore plus grande juste à temps pour son mariage le week-end dernier, selon Courrier quotidien. La fille de Donald Trumpqui a échangé ses vœux avec Michel Boulos au domaine de Donald’s Mar-a-Lago à Palm Beach, FL samedi, a flashé l’incroyable bijou en plus de son blanc scintillant Elie Saab robe de mariée pendant les festivités. Il a une valeur estimée à 1,3 million de dollars, a rapporté le point de vente, et elle portait également des boucles d’oreilles pendantes qui pesaient apparemment 20 carats de diamants.

Tiffany a posé pour plusieurs photos accrocheuses qui ont fait le tour des médias sociaux et au-delà, pendant le mariage, et le diamant géant peut clairement être vu dans la plupart d’entre elles. La beauté blonde a souri aux côtés de son nouveau mari Michael ainsi que des membres de sa famille les plus proches, dont Donald, sa mère Marla Érableset frères et sœurs, Ivanka Trump, Éric Trump, Donald Trump Jr.et Baron Trumpdans les instantanés, et avait l’air aussi heureux que possible.

Avant de séduire lors de la journée spéciale, Michael a proposé à Tiffany une bague de fiançailles différente mais toujours impressionnante dont le coût était estimé à environ 1,2 million de dollars, selon Courrier quotidien, de retour au début de 2021. La bague améliorée comporte un diamant central avec une note de couleur G, ce qui signifie qu’elle a une teinte jaune pâle par rapport aux pierres avec des notes plus élevées, selon le point de vente. Le grade de couleur le plus élevé est un D et est incolore et rare.

La jolie nouvelle pierre aurait également un degré de pureté VVS1. Cela signifie “très, très légèrement inclus”, une touche parfaite. Son diamant d’origine aurait également eu un degré de couleur G et un degré de pureté VVS1, prouvant que les deux bagues sont des choix supérieurs à la moyenne et durables. Les pendants d’oreilles auraient été conçus par Samer Halimeh et pèsent plus de 20 carats.

Peu de temps après le mariage de Tiffany et Michael, elle s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos de l’occasion mémorable avec une légende. “Le jour le plus magique 🤍11.12.2022”, lit-on.