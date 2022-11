Bagels et challah pour les Juifs gardant casher à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) — Le téléphone du rabbin Eli Chitrik sonne. Une femme s’apprête à se présenter à son hôtel de Doha pour récupérer son déjeuner : deux sandwichs au bagel.

C’est l’un des nombreux appels que Chitrik reçoit ces jours-ci pour des sandwichs au bagel, fraîchement préparés dans une cuisine casher désignée pour les fans juifs de la Coupe du monde qui souhaitent se conformer aux règles alimentaires du judaïsme pendant le tournoi au Qatar.

Chitrik a déclaré que la cuisine casher préparait 100 sandwichs par jour pour nourrir les fans du monde entier, notamment d’Argentine, d’Australie, du Brésil, des États-Unis, d’Uruguay et d’Israël. Récemment, la production est passée à plus de 100 pour répondre à la demande.

Le vendredi, la cuisine prépare la challah, un pain spécial, généralement tressé, qui est la nourriture traditionnelle du sabbat.

“Certaines personnes m’ont dit qu’elles ne pourraient venir qu’à cause de cela”, dit-il. “Certaines personnes (me disaient) qu’elles pensaient que cela allait être leur premier Shabbat sans challah et maintenant elles pouvaient envoyer la photo à leur mère qu’elles avaient la challah.”

Le rabbin Marc Schneier, président de la Fondation pour la compréhension ethnique basée à New York, a déclaré qu’il avait été impliqué dans des discussions avec des responsables qatariens au cours des cinq dernières années pour aider à accueillir la participation de fans juifs au tournoi. Outre la mise à disposition de nourriture casher, a-t-il dit, les discussions ont porté sur la participation d’Israéliens à la Coupe du monde et sur des vols directs de Tel-Aviv à Doha, bien qu’Israël et le Qatar n’aient pas de relations diplomatiques.

“C’est une étape très importante d’un point de vue interreligieux… d’un point de vue Qatar-Israël”, a-t-il déclaré. “Il y a tellement de niveaux ici.”

Les responsables qatariens, avec leur historique de soutien public aux Palestiniens, ont insisté sur le fait que l’ouverture temporaire aux Israéliens était purement pour se conformer aux exigences d’hébergement de la FIFA – pas une étape vers la normalisation des relations comme Bahreïn et les Émirats arabes unis l’ont fait en 2020. Le Qatar, qui sert souvent en tant que médiateur entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza, a averti qu’un pic de violence en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza ferait dérailler l’arrangement. Malgré une recrudescence des combats meurtriers en Cisjordanie ces derniers jours, cependant, il n’a pris aucune mesure.

Avoir des liens avec Israël est un sujet controversé, impopulaire parmi de nombreux Arabes, en raison de facteurs tels que l’occupation de la Cisjordanie par Israël depuis 55 ans et l’absence de résolution de la question palestinienne. Les médias sociaux israéliens ont été remplis de vidéos montrant des journalistes de la télévision israélienne recevant des accueils hostiles de la part de fans de football arabes au Qatar.

Le comité d’organisation de la Coupe du monde qatari n’a pas répondu aux questions par courrier électronique sur la cuisine casher.

Tôt chaque matin, Chitrik se dirige vers la cuisine. Là, il supervise le processus de fabrication des sandwichs – de l’ouverture des fours lui-même à l’inspection des ingrédients pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes casher. Les tomates séchées au soleil dans des bocaux, par exemple, ont été exclues car elles contiennent des ingrédients non casher ; les tomates sont séchées dans le four de la cuisine à la place.

“Je sais tout ce qui se passe dans cette cuisine, donc je peux vous dire à 100%, sans aucun doute, c’est un sandwich casher”, dit-il.

Les visiteurs prennent généralement des dispositions pour récupérer leur nourriture casher à Chitrik. Il garde les sandwichs au bagel stockés dans des caisses spéciales dans sa chambre d’hôtel, avec des étiquettes déclarant la nourriture casher.

Tirtsa Giller, qui vient d’Israël pour des travaux liés à la Coupe du monde, est venue dimanche à l’hôtel pour prendre son déjeuner.

En volant à Doha, elle avait rempli ses bagages de vaisselle, d’une poêle à frire, de couverts, de boîtes de thon et de collations pour rester casher. Travaillant de longues heures et ne voulant pas compter uniquement sur des collations, elle a dit qu’elle était ravie lorsque des amis à Dubaï lui ont parlé des nouvelles offres casher à Doha.

“Tout le monde cherchait cette information, s’il y avait de la nourriture casher”, a-t-elle déclaré. « Nous avions peur que ce soit interdit parce qu’il y avait des rumeurs. Je suis heureux de découvrir que ce n’est pas le cas.

Lorsqu’il n’est pas dans la cuisine ou ne distribue pas des sandwichs à son hôtel, Chitrik, qui est né en Israël mais a grandi en Turquie, a déclaré qu’il sortait dans les rues de Doha dans sa tenue religieuse, y compris un chapeau noir et des tsitsit.

“Je veux montrer que partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vivre ouvertement en tant que juif de la même manière, espérons-le, vous pouvez vivre n’importe où dans le monde ouvertement en tant que (a) musulman” ou chrétien.

Son père, le rabbin Mendy Chitrik, qui préside l’Alliance des rabbins des États islamiques, est venu au Qatar avant le tournoi pour inspecter la cuisine casher, ce qui, selon lui et d’autres rabbins impliqués, a été rendu possible grâce à la collaboration avec des responsables qatariens.

« Les droits et libertés religieux des Juifs, ainsi que de tout autre groupe religieux, sont très, très importants à sauvegarder », a déclaré Mendy Chitrik, qui est également le rabbin de la communauté ashkénaze de Turquie.

“Le football et la nourriture”, a-t-il dit, “rassemblent les gens”.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Mariam Fam, Associated Press