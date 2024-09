Bagel Barrel sera vendu le mois prochain. Quelle est la prochaine étape pour cet incontournable de Doylestown ?

De nouveaux propriétaires prendront la relève du Bagel Barrel le mois prochain.

Le célèbre établissement de Doylestown Borough, qui a souvent des files d’attente devant ses portes, a fait cette semaine une annonce sur Facebook, affirmant que le magasin, vieux de 31 ans, était en cours de vente.

Son propriétaire d’origine, Patrick Murphy, a déclaré qu’il n’aurait jamais pu imaginer à quel point Baril de bagels prendrait son envol lorsqu’il lancerait l’entreprise avec deux associés en 1993.

« Je ne savais pas que ce serait si grand et si populaire. Ce fut une aventure amusante. Je n’ai pas de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissant. Comment résumer 31 ans passés à Doylestown et soutenus par tout le monde ? C’est tout simplement incroyable », a-t-il déclaré dans une interview jeudi.

Pat Murphy, propriétaire du Bagel Barrel, se tient à l’intérieur de sa boutique, le jeudi 5 septembre 2024, quelques semaines avant de remettre les clés aux nouveaux propriétaires. Murphy a démarré l’entreprise il y a 31 ans avec deux associés en 1993.

Pendant plus de trois décennies, la capacité de Murphy à créer ce qu’il appelle un « véritable bagel de style new-yorkais » a contribué à créer une énorme clientèle de clients réguliers pour la boutique de West State Street, ce qui en fait non seulement un favori parmi les habitants de la ville, mais aussi un endroit où les gens parcourraient plusieurs kilomètres pour s’y rendre.

Ses talents sont le fruit de trois années de travail auprès d’Alfred Khan, fabricant de bagels new-yorkais de cinquième génération, chez Abel Bagels à Princeton.

« J’ai appris à l’ancienne, jusqu’au batteur, un batteur à l’ancienne, lent et régulier, qui permet d’obtenir une pâte plus consistante », a déclaré Murphy. « Il me criait dessus tous les jours, me disant que je m’y prenais mal. »

Finalement, malgré la dureté de l’amour, il maîtrisa si bien la technique qu’il fut encouragé par Khan à ouvrir sa propre boutique de bagels, ce qui amena Murphy à Doylestown.

« Je savais que c’était la ville idéale pour le faire. Il n’y a aucune autre ville comme celle-ci », a-t-il déclaré.

Et en retour, Doylestown a adopté la nouvelle boutique.

Bagel Barrel est un incontournable du quartier de Doylestown depuis son ouverture il y a 31 ans.

Avec ses bagels frais, plus d’une douzaine de tartinades au fromage à la crème faites maison et ses sandwichs spéciaux pour le petit-déjeuner et le déjeuner, Bagel Barrel est devenu un arrêt rituel dans la vie trépidante des gens qui se rendent au travail, des adolescents qui rentrent de l’école et un lieu de rencontre pour les amis le week-end.

C’était plus que ce que Murphy aurait pu imaginer, mais il a récemment été confronté à un choix difficile. Lorsqu’il a appris que ses deux parents, qui vivent en Floride, devaient subir une opération chirurgicale, il a compris que la famille devait passer en premier.

« J’ai compris que je devais être là parce qu’ils ne pourraient pas aller nulle part sans mon aide. C’était une décision difficile », a-t-il déclaré.

Murphy a donc rencontré des dizaines d’acheteurs potentiels, les sondant pour voir qui prendrait soin de ses recettes, de ses clients et de son personnel, comme il le faisait depuis si longtemps.

« On a une idée précise des gens. C’est comme trouver quelqu’un pour s’occuper de ses propres enfants », a-t-il déclaré. « Je leur ai dit qu’ils devaient garder le personnel et les recettes. Et je serai encore là pendant un mois après leur prise de fonction pour m’assurer que tout se passe bien, que la pâte est bonne et que le fromage à la crème est bon. »

