Bagdad rappelle son ambassadeur de Téhéran pour protester contre les frappes iraniennes en Irak

IRBIL, Irak (AP) — L’Irak a rappelé son ambassadeur de Téhéran pour des consultations et a convoqué mardi le chargé d’affaires iranien à Bagdad pour protester contre Frappes iraniennes dans le nord de l’Irak qui a tué plusieurs civils dans la nuit, a indiqué le ministère irakien des Affaires étrangères.

L’attaque iranienne constitue « une violation flagrante » de la souveraineté de l’Irak et « contredit fortement les principes de bon voisinage et du droit international, et menace la sécurité de la région », a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’Iran a tiré des missiles lundi soir sur ce qu’il a qualifié de « quartier général des espions » israéliens dans un quartier huppé près du vaste complexe du consulat américain à Erbil, siège de la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, et sur des cibles liées au groupe extrémiste État islamique en Irak. nord de la Syrie.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré mardi dans un communiqué avoir lancé quatre missiles sur des positions de l’EI dans la province syrienne d’Idlib et 11 missiles sur la région kurde du nord de l’Irak, où ils ont déclaré avoir touché un centre du Mossad, l’agence de renseignement israélienne.

Qassim al-Araji, conseiller pour les affaires de sécurité nationale auprès du Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, qui dirige une commission chargée d’enquêter sur l’attaque d’Erbil, a déclaré que « les affirmations de l’Iran selon lesquelles un quartier général du Mossad est visé sont sans fondement ».

“Il n’y a aucune raison pour ces attaques et il n’y a aucune excuse”, a déclaré Masrour Barzani, Premier ministre de la région kurde, lors d’une conférence de presse à Davos alors qu’il participait mardi au Forum économique mondial. « Ces attaques ne doivent pas rester sans réponse. »

Les frappes ont eu lieu à un moment de tensions accrues dans la région et de craintes d’un débordement plus large de la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas.

Ils ont également eu lieu après que le groupe État islamique a revendiqué au début du mois la responsabilité de deux attentats-suicide visant une commémoration d’un général iranien tué lors d’une frappe de drone américain en 2020. L’attaque de Kerman a tué au moins 84 personnes et en a blessé 284 autres lors de la cérémonie en l’honneur du général des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani.

Les médias officiels iraniens ont cité le général Hassan Hassanzadeh, l’un des commandants des Gardiens de la révolution, qui a déclaré que les frappes de lundi étaient une réponse à une demande formulée par le guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei.

Il a ajouté qu’ils poursuivraient leur « action » jusqu’à ce que « les ennemis regrettent » ce qu’ils ont fait.

Mardi également, l’Iran a lancé des attaques, utilisant des missiles et des drones, ciblant ce qu’il a décrit comme des bases du groupe militant Jaish al-Adl, un groupe militant sunnite opérant en grande partie de l’autre côté de la frontière au Pakistan, doté de l’arme nucléaire, a déclaré l’agence de presse officielle IRNA. . Ces rapports ont ensuite été soudainement supprimés sans explication.

Le Pakistan n’a pas immédiatement reconnu l’attaque.

Le mois dernier, l’Iran a accusé Israël d’avoir tué un général iranien de haut rang, Seyed Razi Mousavi, lors d’une frappe aérienne sur un quartier de Damas.

Il n’est pas clair si les frappes en Syrie ont effectivement touché des cibles associées au groupe État islamique.

Mounir al-Mustafa, directeur adjoint de la protection civile dans le nord-ouest de la Syrie, également connue sous le nom de Casques blancs, a déclaré que l’une des frappes à Idlib visait une clinique médicale qui ne fonctionnait plus dans le village de Talteta, dans le nord-ouest de la province d’Idlib. Deux civils ont été légèrement blessés, a-t-il précisé.

Sami al-Qassim, qui vit à proximité du site ciblé, a déclaré que la clinique était vide et qu’il n’y avait aucune activité militante dans la zone.

La frappe iranienne à Erbil a tué au moins quatre personnes, parmi lesquelles Peshraw Dizayi, un éminent homme d’affaires local dont le portefeuille comprenait des sociétés immobilières et de services de sécurité, ainsi que des membres de sa famille.

Les États-Unis ont condamné ce que le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a qualifié de « frappes irresponsables de missiles de l’Iran ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré dans un communiqué que les frappes en Irak et en Syrie étaient « conformes à la défense résolue de la souveraineté et de la sécurité du pays, à la lutte contre le terrorisme et font partie du châtiment de la République islamique contre ceux qui menacent la sécurité du pays ». »

Il a déclaré que l’Iran, dans « une opération précise et ciblée, a identifié le quartier général des criminels et les a ciblés avec des projectiles précis et guidés avec précision ».

Quelques centaines de manifestants se sont rassemblés mardi à Erbil pour protester contre les attaques.

Dans le nord-ouest de la Syrie, une frappe de missile a frappé mardi matin une zone abritant des adolescents détenus à la prison de Sinaa, dans la ville de Hassakeh, où sont emprisonnés des centaines de combattants de l’EI. Les Forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, qui gèrent la prison, ont déclaré que la frappe avait causé des blessés légers et déclenché une tentative d’évasion infructueuse.

Le porte-parole des FDS, Siamand Ali, a déclaré à l’Associated Press que « nous n’avons aucune information spécifique sur qui était derrière l’attaque ».

Albam a rapporté de Taltela, en Syrie. Les rédacteurs d’Associated Press Qassim Abdul-Zahra et Abdulrahman Zeyad à Bagdad, Abby Sewell et Bassem Mroue à Beyrouth et Amir Vahdat à Téhéran ont contribué à ce rapport.