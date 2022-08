Bagdad en proie aux manifestations alors que ses rivaux politiques se disputent le pouvoir

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les conséquences de ces scrutins ont fait remonter à la surface des tensions qui duraient depuis des années. Dans un pays où les élites gouvernent par consensus, les politiciens chiites, kurdes et sunnites rivaux ont été incapables de s’entendre sur les nominations gouvernementales clés. Le plus grand vainqueur de l’élection, le puissant religieux chiite Moqtada al-Sadr, a retiré ses parlementaires du processus, envoyant ses partisans à la place occuper les terrains verdoyants de la législature.

BAGDAD – Des manifestants rivaux sont descendus dans les rues d’Irak vendredi alors que leurs dirigeants se disputaient la domination politique, dix mois seulement après une élection soutenue par les États-Unis qui visait à guérir les fractures du pays en a laissé beaucoup plus exposés.

Il appelle maintenant à des élections anticipées, qui seraient les deuxièmes en moins d’un an.

Alors que le crépuscule approchait vendredi, les partisans de Sadr se sont rassemblés dans les provinces du pays et à l’extérieur du parlement pour faire écho à ses revendications. Mais ils n’étaient pas seuls. À plusieurs kilomètres de là, près de la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, des milliers de fantassins des rivaux du religieux, l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et des chefs de groupes armés liés à l’Iran, se sont également rassemblés pour protester contre ce qu’ils ont qualifié de “coup d’État politique” par Sadr.

À la tombée de la nuit, une foule de centaines de personnes construisait des tentes dans la capitale, et les gens disaient qu’ils s’installaient pour le long terme.

“Nous resterons aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Ali Hassan, un employé du gouvernement de Bagdad âgé de 30 ans. “Les gens connaissent nos demandes et ils savent qu’elles sont légitimes.”

Des millions d’Irakiens ordinaires sont exclus de ce système et n’ont guère bénéficié de l’immense richesse pétrolière du pays. Les hôpitaux s’effondrent, le système éducatif est parmi les pires de la région. Pendant trois jours la semaine dernière, alors qu’une vague de chaleur a poussé les températures au-delà de 125 degrés, trois provinces du sud n’ont même pas réussi à garder les lumières allumées, car la chaleur extrême a poussé un réseau électrique déjà fragile au point de rupture.

Mais l’atmosphère était festive devant le parlement de Bagdad vendredi alors que de jeunes hommes en T-shirts noirs défilaient dans les rues portant des photographies de Sadr et de son père, un religieux vénéré tué par le régime du dictateur Saddam Hussein.

Un petit haut-parleur diffusait de la musique dans les airs alors que des groupes de manifestants chantaient et se balançaient, d’autres dégustaient des brochettes gratuites ou de gros morceaux de melon. « Nous sommes ici pour dissoudre le Parlement et pour répondre aux demandes de Sayeed Moqtada », a déclaré Hassan al-Iraqi, un étudiant en études religieuses d’une trentaine d’années qui a déclaré avoir fait le trajet de cinq heures depuis la ville septentrionale de Mossoul.

Sadr tire sa force en partie de millions de partisans pauvres qui le considèrent comme une figure sacrée d’une lignée légendaire et comme quelqu’un qui a résisté à l’occupation et à l’injustice. Pendant des semaines, il a utilisé son compte Twitter pour louer les efforts de ses partisans dans la rue, assimilant leurs efforts à une «révolution».

Les messages ont été reçus avec un mélange d’excitation et de révérence, alors que des groupes d’adolescents se passaient autour de téléphones portables pour lire ses messages.

Maliki a qualifié les rassemblements de “massifs” et pacifiques.

“Aujourd’hui, vous avez apporté de la joie dans le cœur des Irakiens”, a écrit Qais al-Khazali, un religieux chiite aligné avec Maliki. “Le martyr Muhandis est tout heureux quand il voit ses fils défendre l’Irak et les intérêts du peuple et de l’État avec courage et conscience”, a-t-il écrit, en référence à un puissant chef de milice tué aux côtés du général iranien Qasem Soleimani dans un drone en janvier 2020. grève ordonnée par le président Donald Trump.