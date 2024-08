CHICAGO — En 1948, les partis républicain et démocrate ont fait quelque chose d’impensable dans le climat actuel d’animosité politique féroce : ils ont non seulement tenu leurs conventions nationales dans la même ville, mais ont également partagé certains accessoires.

Les deux hommes se sont réunis à Philadelphie, en grande partie parce que son auditorium municipal avait déjà été équipé du câblage nécessaire à la retransmission en direct de la convention, alors révolutionnaire, à la télévision nationale.

Pour économiser de l’argent, les démocrates ont demandé aux républicains de laisser les drapeaux et les banderoles américains en place pour qu’ils soient réutilisés lors de leur événement 17 jours plus tard. Le parti républicain a obtempéré, même si certains articles ont été décolorés et usés dans l’intervalle.

Tout comme la camaraderie entre les partis, la manière plus informelle dont les conventions étaient organisées s’est évaporée. Autrefois, les confrontations à mains nues pour départager les candidats présidentiels, les rassemblements modernes ont évolué dans des événements soigneusement scénarisés et réalisés pour la télévision, destinés à mettre en valeur l’unité du parti.

Un drame politique majeur est derrière les démocrates lorsque leur convention ouvre lundi à Chicago, après que le président Joe Biden succombé à pression croissante de la part de nombreux membres de son propre parti et a abandonné sa candidature à la réélection Le mois dernier, des manifestations sont toujours possibles à la convention, mais les démocrates se sont rassemblés avec une rapidité surprenante et une énergie nouvelle autour du vice-président Kamala Harris en tête du ticket du parti. Les républicains ont affiché une unité tout aussi forte en nommant l’ancien Le président Donald Trump pendant la Convention du GOP à Milwaukee le mois dernier.

Mais même si les conventions sont désormais chorégraphiées dans les moindres détails, l’inattendu peut toujours se produire. Voici un aperçu de quelques scènes spectaculaires, de bagarres au sol, de batailles de rue et d’autres moments mémorables de conventions qui étaient exaltants, extravagants ou tout simplement gênants :

Trump a fait une entrée spectaculaire le premier soir de la convention républicaine du mois dernier, entrant dans l’arène sous des acclamations folles avec un bandage sur son oreille droite, seulement deux jours après avoir survécu une tentative d’assassinat.

Ce moment a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l’ancien président pourrait sortir de l’attaque changé, prêt à adopter une vision plus optimiste et peut-être à cesser de s’appuyer sur les divisions politiques sur lesquelles il a prospéré tout au long de sa carrière politique.

Lors de son discours à la convention trois soirs plus tard, l’oreille toujours bandée, l’ancien président semblait faire exactement cela, au début. Il avait déclaré au début qu’il cherchait à « lancer une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour les citoyens de toutes les races, religions, couleurs et croyances ». Mais, à la fin, Trump était revenu à ses prédictions de malheur et de division, prévenant que « de mauvaises choses allaient se produire ».

Dernier candidat battu par Donald Trump lors des primaires républicaines de 2016, le sénateur du Texas… Ted Cruz Il a rassemblé suffisamment de délégués pour prendre la parole lors de la convention du parti à Cleveland, mais a hésité à soutenir son ancien rival.

Toujours furieux que Trump l’ait traité de « Ted le menteur », se moquant de l’apparence de sa femme et suggérant que le père du sénateur, né à Cuba, était impliqué dans l’assassinat de John F. Kennedy, Cruz a imploré les délégués de « voter selon leur conscience ». huées prolongées.

Cruz a changé d’avis et a soutenu Trump cet automne-là, et il est aujourd’hui l’un de ses plus fervents défenseurs. Mais à l’époque, le vitriol était suffisamment fort pour que la femme de Cruz, Heidi, soit emmenée hors de la salle de la convention, juste au cas où.

Un moment de perplexité s’est produit en 2012, lorsque Clint Eastwood Il s’est adressé au rassemblement républicain à Tampa, en Floride, avec une chaise vide en guise de président de l’époque, Barack Obama.

L’acteur et réalisateur a passé 12 minutes à converser avec le meuble, et même à esquiver des barrages d’obscénités imaginaires.

« Comment ça, tais-toi ? » s’exclama Eastwood.

Il a également plaisanté sur la réputation de gaffe du vice-président Biden, lançant des critiques qui auraient pu s’avérer prémonitoires, compte tenu des questions qui ont surgi après sa performance désastreuse lors du débat de juin.

« Bien sûr, nous savons tous que Biden est l’intellectuel du parti démocrate », a déclaré Eastwood au président. « Juste une sorte de sourire, avec un corps derrière. »

L’année 2004 a été par ailleurs terrible pour les démocrates, le président George W. Bush a été réélu et les républicains ont conservé le contrôle du Congrès. Mais un point positif est venu d’Obama, alors sénateur peu connu de l’Illinois, électrisant la convention de son parti à Boston.

Obama s’est décrit lui-même comme « un gamin maigre avec un drôle de nom qui croit que l’Amérique a aussi une place pour lui » et a résumé sa philosophie politique comme étant construite autour de « l’audace de l’espoir ».

Alors qu’il montait sur scène pour prononcer un discours acceptant la nomination présidentielle de son parti pour l’an 2000 à Los Angeles, Al Gore il a embrassé sa femme, Tipper, et lui a donné un baiser à pleine bouche, attendant beaucoup plus longtemps que d’habitude pour une démonstration de passion en public.

La foule a applaudi, mais le baiser a finalement duré trois secondes inconfortables à l’écran.

Gore avait dû faire face à des critiques selon lesquelles il était trop raide lors de ses apparitions publiques, ce qui explique peut-être à quel point il se penchait. Quoi qu’il en soit, le baiser est resté plus dans les mémoires que le discours d’Al Gore.

Il a perdu de justesse en novembre face à Bush. Dix ans plus tard, les Gore se sont séparés après 40 ans de mariage.

Lors de la convention des démocrates de 1984 à San Francisco, le candidat à la présidence Walter Mondale annoncé Géraldine Ferraro comme colistière, faisant d’elle la première femme à figurer sur un ticket présidentiel majeur. Ferraro a déclaré : « L’Amérique est le pays où les rêves peuvent devenir réalité pour nous tous », bien qu’elle et Mondale n’aient remporté que 13 voix électorales par rapport au président Ronald Reagan 525.

Vingt ans plus tard, le sénateur John McCain choisi Sarah Palin En tant que candidate à la vice-présidence, son discours à la convention républicaine de St. Paul, dans le Minnesota, a été un succès, mêlant l’histoire personnelle convaincante du gouverneur de l’Alaska à l’humour et au dynamisme politique. Cela a donné un coup de pouce à McCain, mais il a quand même perdu face à Obama.

Lors de la convention démocrate de 2016 à Philadelphie, Hillary Clinton Elle est devenue la première femme candidate à la présidence d’un grand parti, déclarant : « Lorsqu’une barrière tombe en Amérique, pour n’importe qui, elle ouvre la voie à tout le monde. » Elle a finalement perdu contre Trump.

Kamala Harris Elle a été la première femme à remporter un ticket, acceptant son rôle de colistière de Biden lors d’une convention essentiellement virtuelle lors du dernier cycle. Aujourd’hui, après avoir remplacé Biden comme candidate démocrate, elle cherche à devenir la première femme du pays à occuper le poste de présidente.

En 1976, Reagan, alors gouverneur de Californie, a défié le président Gérald Ford de la droite et a déclenché une lutte acharnée lors de la convention du GOP à Kansas City. Ford l’a emporté de justesse avec 1 187 voix contre 1 070, mais a perdu en novembre face au démocrate Jimmy Carter.

Quatre ans plus tard, lors de la convention démocrate de New York, Carter lui-même a dû faire face à un défi lancé par le sénateur du Massachusetts. Ted Kennedyqui était très en retard sur le président en termes de délégués, mais qui a tenté d’assouplir les règles sur la manière dont ils s’étaient engagés à voter. Les tensions étaient vives et, bien que le changement ait été rejeté, Carter a ensuite perdu contre Reagan.

La pression exercée sur Biden pour qu’il quitte la course était sans précédent dans l’histoire moderne lorsqu’il était en tête d’un ticket présidentiel – mais pas lorsqu’il s’agit du colistier d’un candidat.

Peu de temps après la convention démocrate de 1972 à Miami, des rapports ont fait surface selon lesquels le candidat démocrate à la présidence George McGovern Le choix de vice-président, le sénateur du Missouri. Thomas Eagletonavait déjà subi une thérapie par électrochocs pour traiter sa dépression.

Une convention divisée avait incité McGovern à faire appel à Eagleton le dernier jour, après que plusieurs candidats aient refusé sa candidature. Eagleton n’a donc pas bénéficié d’un examen approfondi de son dossier, ce qui aurait pu faire ressortir les révélations médicales antérieures.

Eagleton a démissionné après 18 jours sur le ticket et a été remplacé par Sargent Shriver. Président républicain en exercice Richard Nixon a remporté 49 des 50 États en novembre.

Après le président Lyndon B. Johnson Le vice-président Hubert Humphrey a obtenu la nomination démocrate en 1968, après avoir choisi de ne pas se représenter et Robert F. Kennedy a été assassiné. Mais ce n’était qu’après une lutte acharnée qui s’est terminée par la défaite des délégués d’un programme de paix visant à mettre fin à la guerre du Vietnam.

Ce qui s’est passé lors de la convention a été éclipsé par les milliers de manifestants anti-guerre qui ont défilé dans les rues. Les manifestants ont été attaqués par la police, déclenchant une telle agitation que la gaz lacrymogène tiré atteint la suite du 25e étage où Humphrey se préparait pour son apparition dans un hôtel à cinq miles du site de la convention.

La convention démocrate revient à Chicago cette semaine et des manifestations de grande ampleur sont prévues pour s’opposer à la politique de Biden. soutien à Israël dans c’est la guerre avec le Hamas — laissant certains se demander si un Le retour de 1968 pourrait arriver.

