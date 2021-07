Une bagarre MAJEURE a éclaté après qu’un entraîneur de football amateur écossais a affirmé qu’il avait été victime de violence raciale.

L’entraîneur d’Edinburgh Star Khadir Idelmenchar, 29 ans, affirme qu’une personne associée à ses rivaux Mill AFC lui a dit de « mettre à pied les transats » mercredi.

Une bagarre majeure a ensuite éclaté entre les fans rivaux à la fin du match alors que les esprits s’échauffaient au parc Victoria à Falkirk.

Le côté amateur d’Édimbourg a allégué que l’individu derrière les allégations d’abus raciaux est étroitement lié à Mill AFC.

Le club de Falkirk a nié cela et a réfuté les allégations selon lesquelles ils auraient donné un faux nom aux patrons de la ligue dans le but d’échapper à la culpabilité.

Mais des captures d’écran semblent montrer que les patrons de Mill AFC donnent le mauvais nom – même s’ils ont admis qu’il avait fait un « commentaire stupide » à Khadir.

Des messages partagés en ligne semblent également montrer que le club a menacé de bannir tout joueur qui aurait donné le nom du présumé coupable.

S’adressant au Scottish Sun, le propriétaire de l’entreprise Khadir a déclaré: «Nous étions battus 4-0 et je me suis bêtement disputé avec l’arbitre au sujet d’une décision qui a conduit à l’expulsion.

« Alors que je m’éloignais, j’ai entendu quelqu’un crier quelque chose comme ‘lit de bronzage sale’. J’ai couru vers l’arbitre et lui ai demandé si quelqu’un m’avait crié quelque chose de raciste. L’arbitre a dit qu’il avait entendu quelqu’un par-dessus mon épaule.

« J’ai demandé à leurs joueurs qui c’était – ils m’ont dit qui c’était. Je suis allé le confronter, et il a dit ‘oui, tu dois abandonner les transats’ ou quelque chose du genre. Une bagarre a éclaté. Par la suite, leur manager a dit qu’il n’avait rien à voir avec leur club.

« J’ai parlé à l’arbitre, il m’a demandé si je voulais le signaler à la police ou non. Leur manager a donné un faux nom. Nous avons découvert qu’il mentait et essayait de le cacher, et il a dit que le gars ne savait pas que j’étais noir.

Fuming Khadir a ajouté : « Cela se produit beaucoup trop souvent dans le football amateur, en particulier les équipes qui le dissimulent. Il aurait dû être traité correctement. Couvrir le racisme n’aidera jamais la cause.

«Je pouvais compter sur les deux mains combien de personnes noires jouent au football amateur. C’est un triste, triste état de choses.

Mais Mill AFC a continué de nier que l’agresseur présumé était lié à eux alors qu’ils se défendaient sur les réseaux sociaux.

Un tweet disait : « Le commentaire a été fait par un gars au bord d’un parc public. Nous ne pouvons pas contrôler les hasards à côté.

La course à pied a déclenché la démission du président de l’Association de football amateur de Lothian et d’Édimbourg.

Chris Lowrie a affirmé que les événements des dernières semaines au sein de la ligue étaient enracinés dans « le racisme, la violence, la tromperie et les mensonges ».

Edinburgh Star et Mill AFC participent tous deux au championnat Lothian West de l’association, la capitale remportant la division en 2020.

Il a ajouté: «Je me retrouve à devoir faire face à des enquêtes sur le racisme, la haine et la violence et franchement certaines des situations les plus difficiles imaginables dans le jeu amateur.

« Les événements des deux ou trois dernières semaines et les retombées ont été tout simplement étonnants. »

La ligue a été contactée pour de plus amples commentaires.

Mill AFC a refusé de commenter le Scottish Sun.

