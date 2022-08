Bagarre alors que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador visite la scène où 10 mineurs restent piégés après cinq jours sous terre | Nouvelles du monde

Les familles désespérées de travailleurs piégés dans une mine au Mexique se sont affrontées avec des soldats alors que le président se rendait sur les lieux.

Des images vidéo montraient une ligne de soldats retenant des proches qui criaient et tentaient de se frayer un chemin alors que le président Andres Manuel Lopez Obrador arrivait à la mine dans l’État de Coahuila, dans le nord du pays.

Selon les médias locaux, M. Obrador aurait déclaré qu’il supervisait personnellement la tentative de sauvetage des 10 mineurs piégés, qui sont maintenant portés disparus depuis cinq jours.

Il leur a assuré qu’un sauvetage était une priorité et qu’il y aurait des sanctions pour les responsables, a rapporté le journal El Universal.

“Je travaille là-dessus. Je veux que ce soit le plus tôt possible”, aurait-il déclaré.

Image:

Une vue aérienne de la mine de charbon qui s’est effondrée



Le président a ensuite été vu en train de tenter de parler aux familles de certaines des personnes portées disparues à Sabina, à environ 100 km (65 miles) de la frontière américaine.

Mais El Universal a déclaré que cela avait conduit à une bagarre alors que plusieurs se précipitaient pour essayer de parler à M. Obrador.

Plusieurs proches ont fait part de leur frustration face au rythme des travaux de libération des mineurs. Leur état est inconnu et des travaux sont en cours pour drainer l’eau de la mine afin de permettre aux plongeurs de tenter de les atteindre.

Une parente, Ana Leticia Moreno Leija, dont le frère Jose Rogelio est à l’intérieur de la mine, a été rapportée par La Jornada comme disant qu’on n’en faisait pas assez, malgré la visite du président.

“Il nous a juste dit qu’il était avec nous, il nous a salués, et il est parti. Ce n’est pas suffisant, on s’attendait à ce qu’il amène de gros engins qui creuseraient ailleurs pour se débarrasser de l’eau. Cela a pris environ cinq minutes. Il y a grosses pompes là-bas, et elles n’ont pas été insérées, nous ne savons pas pourquoi”, a-t-elle déclaré.

Une autre, la mère du mineur piégé Ramiro Torres Rodríguez, a déclaré qu’elle pensait que le président n’avait visité le site que pour une séance de photos.

Image:

Le président Obrador (au centre) s’adresse aux membres des forces armées impliqués dans la tentative de sauvetage



Lucia Rodriguez a déclaré plutôt sarcastiquement aux caméras : “Monsieur le Président, je vous remercie de votre visite que vous êtes venu faire dans cette zone où la douleur est en ce moment.

“Je vous remercie d’être venu prendre la photo avec ma douleur, avec celle de ma famille et la douleur de chacun de nous qui sommes ici, merci. J’espère que vos photographies vous servent pour votre politique, merci beaucoup pour le super visite que tu es venu nous faire, j’apprécie.”

Au milieu des informations selon lesquelles une concession minière aurait été accordée sans qu’une évaluation complète de la santé et de la sécurité ait été effectuée, le bureau du procureur général du Mexique a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur d’éventuels crimes concernant l’incident.

Dans un communiqué, l’agence a déclaré qu’elle s’efforçait d’interroger les personnes impliquées et d’identifier le propriétaire et les exploitants du site.

Près de 400 soldats et travailleurs civils auraient participé à la tentative de sauvetage.

La mine de charbon se trouve dans la communauté de Las Conchas, dans la région d’Agujita.