Baga Chipz de Drag Race révèle exactement comment elle gagne 40 000 £ en une SEMAINE – et dépense 400 £ par mois en cigarettes

Baga Chipz, star de RUPAUL’S Drag Race UK, révèle comment l’acte a gagné des milliers de livres par semaine depuis qu’il a participé à la compétition de télé-réalité.

La star de 32 ans a révélé qu’elle dépensait jusqu’à deux mille livres par semaine en repas somptueux dans les meilleurs restaurants de Londres, ainsi que des centaines de livres par mois en produits de première nécessité.

Bbc

Baga Chipz est devenu célèbre après avoir participé à la série d’ouverture de RuPaul’s Drag Race UK[/caption]

Getty

La star est désormais un pilier de la télévision britannique, apparaissant dans des émissions telles que Celebrity Masterchef, Pointless et The Celebrity Circle.[/caption]

Bien qu’elle n’ait terminé le concours de la BBC qu’à l’origine en tant que finaliste, la personnalité de la télévision, dont le vrai nom est Leo Loren, profite de sa popularité auprès des fans.

La star a récemment mené une interview avec The Times où elle a révélé de manière stupéfiante ses revenus et a donné un aperçu de la vie d’une drag queen mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé par la publication combien elle avait gagné au cours de l’année écoulée, la chanteuse a franchement révélé : « Ça doit être au moins un quart de million. C’est peut-être plus. »

Baga était connue dans l’émission pour ses plaisanteries rapides, son humour sarcastique et ses impressions hilarantes sur la série de compétitions.

EN SAVOIR PLUS SUR BAGA CHIPZ J’AI BAGA’D UNE PARTIE Baga Chipz, star de RuPaul’s Drag Race, décroche un rôle majeur dans Ackley Bridge PRÉPAREZ-VOUS AU RU-MBA Baga Chipz, star de RuPaul’s Drag Race, dit qu’elle est prête à rejoindre Strictly

Mais la personnalité a ensuite connu un succès grand public, apparaissant dans des émissions telles que Blankety Blank, Pointless et The Big Fat Quiz of the Year avant de revenir pour participer au spin-off international, RuPaul’s Drag Race: UK vs the World.

Et la star a révélé que parce que le spectacle a propulsé l’acte à une telle célébrité, elle peut désormais facturer beaucoup plus pour n’importe quelle performance.

La Drag Queen a révélé: “Avant Course de dragsters de RuPaul, je ferais une bonne heure sur scène et toucherais 200 £. Maintenant, je peux faire 20 minutes et gagner 6 000 £.

Être une drag queen est une activité lucrative, car la star de la télévision admet que ses fans paient avec plaisir pour avoir la chance d’obtenir un souvenir des sessions de “rencontre et d’accueil” de la personnalité.





Elle a admis: «Chacun, nous dirons bonjour et prendrons une photo ensemble. Cela prend 40 secondes et c’est 40 £”

Baga a ajouté: «Je fais de grandes salles, alors disons qu’il y a un millier de personnes, 300 d’entre elles paieront pour une rencontre et un accueil – 40 £ fois 300, c’est beaucoup, n’est-ce pas?

J’aurai un assistant avec moi qui vendra des marchandises. T-shirts, ventilateurs, tasses – je gagne 2 000 £ par nuit grâce à ça.

La star a également d’autres formes de revenus, car l’ancien concurrent de Celebrity MasterChef explique que ses fans ne peuvent pas en avoir assez en ligne, même avec des messages vidéo personnalisés.

En savoir plus sur le soleil LAISSEZ LES CHIENS DORMIR MENTIR Nous avons transformé notre chien de compagnie en tapis ornemental pour notre salon OH BÉBÉ J’ai 22 ans, une maman de trois enfants ET maintenant je suis enceinte de jumeaux – les gens pensent que je suis folle

La star du Celebrity Karaoke Club admet : « Je suis sur Cameo, filmant des messages d’anniversaire pour les gens. Ils paient 125 $ pour une vidéo et je gagne 2 000 £ par semaine en faisant ça. Donc, je peux parfois gagner 30 à 40 000 $ par semaine au total – et puis il y a les campagnes de 100 000 £ que j’ai faites pour McCain et les marques d’alcool comme Strongbow et Malibu.

Mais Baga révèle que malgré les gros revenus, la star serait également assez dépensière.

La star de 32 ans a admis qu’elle aimait faire des sorties coûteuses au restaurant Ivy Brasserie à Soho où elle offrira à ses amis de somptueux repas en ville.

La star a déclaré: “Je dépenserai 500 £, quatre fois par semaine – c’est généralement pour nous trois, boissons comprises.”

Et les essentiels de tous les jours s’additionnent également pour l’une des personnalités de réalité préférées du pays.

Baga a admis : « Les petites choses s’additionnent. Je fume 20 clopes par jour, donc ça fait 400 £ par mois et ma dernière facture de téléphone était choquante.

Getty

La personnalité de la télévision populaire admet que l’acte peut rapporter jusqu’à 40 000 £ par semaine grâce aux performances et aux apparitions de fans[/caption]

Getty

Baga Chipz est ensuite revenu dans la franchise pour participer au spin-off international, RuPaul’s Drag Race: UK vs the World[/caption]