Baftas frappé par une erreur technique alors que le discours d’acceptation émotionnelle de Davina McCall est obstrué par des problèmes de son

LES Baftas ont été touchés par une erreur technique après que le discours d’acceptation émotionnel de Davina McCall ait été entravé par des problèmes de son.

Davina, 53 ans, a été rejointe par sa co-animatrice de Long Lost Family, Nicky Campbell, et leurs collègues à la maison pour la cérémonie semi-virtuelle dimanche soir.

Long Lost Family: Born Without Trace a remporté un prix

L’équipe était en lice pour le Feature Award for Long Lost Family: Born Without Trace et était ravie d’apprendre les gagnants.

Cependant, le lien vidéo était entravé par des problèmes de son, les premiers commentaires de Nicky se révélant difficiles à entendre.

Les téléspectateurs qui se sont efforcés de l’entendre l’ont entendu dire: « Merci à ITV et nous n’aurions pas pu le faire sans la technologie ADN. »

L’audio s’est soudainement monté alors qu’il continuait: « C’est la chose la plus extraordinaire à laquelle faire partie, c’est un phénomène, n’est-ce pas Davina? »

Davina McCall prononçait un discours d'acceptation émotionnel via une liaison vidéo, l'audio continuait de couper

Davina et Nicky Campbell présentent l'émission dérivée de Long Lost Family

Il suit les enfants trouvés alors qu'ils essaient de découvrir leurs parents et leurs familles

Assise à côté de Nicky, 60 ans, sur le canapé, Davina a répondu: « C’est vraiment le cas et nous voulons vraiment dire merci beaucoup à nos contributeurs trouvés, vraiment, du fond du cœur. »

Mais alors que Davina prononçait son discours d’acceptation émotionnelle, des mots étranges étaient coupés alors que l’audio glissait, ce qui rendait difficile pour les téléspectateurs de se concentrer sur ce qu’elle disait.

Ignorant les problèmes techniques, elle a poursuivi: « Ce ne sont pas des histoires, nous ne racontons pas seulement des histoires, ce sont leurs vies et ils nous donnent ces histoires à raconter et nous savons que c’est immensément personnel pour eux et parfois très douloureux et très difficile .

« Nous les remercions donc du fond du cœur et nous espérons vraiment qu’ils sentent que nous les traitons avec le soin et l’attention qu’ils méritent, car nous leur sommes très reconnaissants de nous avoir laissé partager leurs histoires avec vous. »

La cérémonie de dimanche était principalement virtuelle en raison des restrictions de Covid-19

Davina a conclu son discours avec enthousiasme en déclarant : « Et grâce à l’équipe, nous sommes tellement excités ! » avant qu’ils n’applaudissent et applaudissent.

La cérémonie a eu lieu au Centre de télévision avec seulement un petit nombre de nominés et de présentateurs de prix présents en personne.

Le reste est apparu par liaison vidéo, avec plus ou moins de succès.

