Baftas 2021: des émissions remplies de sexe Normal People et I May Destroy Vous ramenez les gongs à la maison

Les émissions SEX-SOAKED ont triomphé aux Baftas – les programmes télévisés les plus torrides remportant plusieurs gongs.

Paul Mescal, 25 ans, avait les larmes aux yeux et tremblait en acceptant le prix du meilleur acteur masculin pour son rôle dans l’histoire d’amour racée de la BBC Three, Normal People.

Le drame racé de la BBC, Normal People, était clairement un favori aux Baftas[/caption]

I May Destroy You a également triomphé aux prix[/caption]

Mais la femme qui a joué son jeune amant dans le drame, Daisy Edgar-Jones, 23 ans, a perdu dans la catégorie Meilleur acteur féminin face à Michaela Coel, 33 ans.

Elle a dépeint une femme naviguant dans la sexualité moderne dans I May Destroy You de BBC Three, qui a également remporté le prix de la meilleure mini-série.

Ce drame contenait tellement de scènes de sexe que Michaela a dédié le prix à la coordinatrice de l’intimité Rita O’Brien.

Elle a déclaré: « Merci pour votre existence dans notre industrie, pour avoir rendu l’espace sûr, pour avoir créé des limites physiques, émotionnelles et professionnelles. »

Paul Mescal a reçu le prix du meilleur acteur masculin[/caption]

Michaela Coel a remporté le prestigieux prix du meilleur acteur féminin[/caption]

Aimee Lou Wood, 26 ans, a remporté le prix de la meilleure performance féminine dans un programme comique pour avoir joué Aimee Gibbs dans la comédie dramatique Netflix Sex Education.

Elle a admis qu’elle était « espacée et choquée » par son succès, déclenchant des éclats de rire chez les participants étoilés à l’événement parrainé par Virgin Media au Television Center de l’ouest de Londres.

Mais le public était clairsemé, les restrictions de Covid signifiant qu’ils étaient assis loin l’un de l’autre.

Ils devaient également porter des masques tout au long de la cérémonie.

La star de l’éducation sexuelle Aimee Lou Wood a remporté le prix de la meilleure performance féminine dans une comédie[/caption]

Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à la cérémonie entièrement virtuelle de l’année dernière organisée par Richard Ayoade, 44 ans, il lui manquait encore beaucoup du glamour des Baftas pré-pandémiques.

Richard était de retour en tant que leader cette année et a plaisanté : « Dans seulement deux semaines, le verrouillage national sera peut-être levé, mais pourquoi attendre jusque-là pour avoir ce spectacle ? J’aime les choses sans atmosphère.

La liste des présentateurs de prix invités – dont Oti Mabuse, Adrian Dunbar de Line of Duty et la chanteuse pop Olly Alexander – a ajouté de la poussière d’étoile bien nécessaire.

Mais ce fut une soirée décevante pour la collection de drames Small Axe, qui n’a remporté qu’un seul gong malgré six nominations.

Richard Ayoade était de retour à l’hôte de l’événement à distance sociale[/caption]

La cérémonie avait l’air un peu différente cette année[/caption]

Cela est allé à Malachi Kirby, 31 ans, nommé meilleur acteur de soutien pour avoir joué le diffuseur Darcus Howe dans le film Mangrove.

Romesh Ranganathan, 43 ans, a reçu le prix de la meilleure performance de divertissement pour The Ranganation.

Il y avait une controverse sur la nouvelle catégorie Daytime, qui comprenait quelques programmes de jour majeurs autres que l’émission de quiz ITV, The Chase.

Le gagnant était The Great House Giveaway de Channel 4.

La diversité à voir absolument ASHLEY Banjo a prononcé un discours passionné alors que la performance très controversée de Diversity Black Lives Matters sur Britain’s Got Talent a été élue moment incontournable de Bafta de l’année dernière. Quelque 25 000 personnes se sont plaintes de la routine auprès de l’Ofcom, mais des milliers de personnes ont également voté pour le prix, que le juge suppléant BGT a accepté hier aux côtés de son jeune frère Jordan Banjo, 28 ans. Ashley, 32 ans, a déclaré : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Être dans la tempête de plaintes, juste de l’intolérance, des abus racistes, des menaces, tout ça. « C’était une période sombre, mais ce soutien a fait la différence. Debout ici en ce moment, cela représente la majorité.

Jessica Plummer d’EastEnders a apporté du glamour sur le tapis rouge[/caption]





Martin Frizell, patron de This Morning, a affirmé que les juges de Bafta « n’avaient aucune connaissance de ce qu’il fallait pour produire des centaines d’heures de télévision en direct pendant une pandémie ».

Le résultat a été encore plus surprenant dans la catégorie Programme de divertissement, le prix étant décerné à Sky Arts « émission de poésie orale » Life & Rhymes.

Parmi les autres émissions de haut niveau avec plusieurs nominations mais aucune victoire, citons The Crown de Netflix et I Hate Suzie de Sky One avec Billie Piper.