THE Baftas 2021 verra Nomadland, Rocks, Mank et Minari parmi les films acclamés s’affronter pour être couronné meilleur de l’année.

En tête, avec sept nominations chacun, Nomadland et Rocks, suivis de The Father, Mank, Minari et Promising Young Woman, qui en ont tous six.

Les Baftas seront projetés ce soir (dimanche 11 avril) sur BBC One de 19h à 22h.

Suivez notre blog en direct ci-dessous pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour …