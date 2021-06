BAFTA annonce la date de la cérémonie de remise des prix du film 2022 | Films Actualités

Londres: La British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) a annoncé lundi le 13 mars la date de sa cérémonie de remise des prix du film 2022, qui sera diffusée au Royaume-Uni sur BBC One.

Bafta a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en tweetant « La date est annoncée pour les EE British Academy Film Awards 2022. Rejoignez-nous le 13 mars 2022, sur @BBCOne où nous célébrerons le meilleur du cinéma! »

Les récompenses sont les plus hautes distinctions cinématographiques du Royaume-Uni et servent traditionnellement de baromètre aux Oscars, qui ont lieu peu de temps après. Selon Variety, les Oscars de l’année prochaine sont fixés au 27 mars.

En 2020, BAFTA a entrepris une vaste révision et a introduit des changements pour les prix du film 2021 dans le cadre d’un processus continu visant à uniformiser les règles du jeu pour tous les films inscrits.

La critique est venue en réponse au manque de diversité dans les prix du film 2020, qui comprenaient une liste très critiquée de nominations d’acteurs entièrement blancs.

Les principaux aspects de l’examen qui auront un effet continu sur les prix du film comprennent l’élargissement du nombre de membres pour cibler 1 000 nouveaux membres issus de groupes sous-représentés au cours des prochains mois.

Ce processus est supervisé par un futur groupe de membres des membres actuels de la BAFTA issus de divers horizons.

En outre, un nouveau tour de scrutin de longue liste dans toutes les catégories a été introduit afin d’obtenir une plus grande diversité dans les nominations, et il est devenu obligatoire pour tous les électeurs, sections et jurys de regarder tous les films de la liste longue avant le vote du deuxième tour. Selon Variety, le calendrier complet et les détails d’éligibilité pour les prix du film 2022 seront annoncés en temps voulu.