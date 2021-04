Bafta «  a passé deux semaines à décider comment répondre aux allégations de harcèlement sexuel contre Noel Clarke  »

BAFTA a passé deux semaines à décider de la meilleure façon de répondre aux allégations de harcèlement sexuel contre l’acteur Noel Clarke, a-t-on rapporté.

L’acteur de Kidulthood a été accusé d’une série d’actes – y compris le partage de photos et de vidéos sexuellement explicites sans consentement.

Bafta a passé deux semaines à « décider comment répondre » suite aux allégations contre Clarke

Clarke a déclaré aujourd’hui qu’il était « profondément désolé » et qu’il « recherchait une aide professionnelle » après les allégations – mais il nie catégoriquement les allégations d’inconduite.

Il s’est vu retirer son prix Bafta pour la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, après ne l’avoir reçu que le 10 avril.

L’académie du cinéma a été informée d’allégations de harcèlement sexuel, d’intimidation et de violence verbale peu de temps après avoir annoncé son intention d’honorer Clarke avec un Bafta, rapporte le Guardian.

Il a ajouté que les hauts responsables de l’académie du cinéma s’inquiétaient des dommages potentiels à la réputation de l’organisation en raison de son traitement des réclamations contre Clarke.

L’acteur, qui a reçu le prix plus tôt ce mois-ci, a déclaré qu’il nie « avec véhémence » les allégations d’inconduite sexuelle mais s’est excusé pour ses actes.

Le président de la Bafta, Krishnendu Majumdar, savait qu’il pouvait y avoir jusqu’à 12 femmes faisant des allégations contre Clarke à la veille de la cérémonie de remise des prix.

Il a cherché à parler à toute personne ayant une expérience de première main de l’inconduite présumée de Clarke et a dit à une personnalité de l’industrie qu’il « essayait de faire quelque chose » pour remédier à la situation car cela pourrait « détruire » Bafta « devant le tribunal de l’opinion publique », a déclaré le journal. .

ITV a annulé le dernier épisode de Viewpoint après les accusations d’inconduite sexuelle de Noel Clarke

L’acteur a déclaré aujourd’hui: « Je suis profondément désolé »

Majumdar aurait décrit les allégations comme « une situation désespérément difficile pour nous » car Bafta « ne peut pas agir en tant que juge et jury ».

Il a également organisé un appel Zoom avec des personnalités, dont la directrice générale de Bafta, Amanda Berry, pour discuter de la manière de répondre aux allégations, a déclaré le journal.

Bafta a déclaré qu’il ne commenterait pas les dernières affirmations dans The Guardian.

Cependant, l’académie avait précédemment déclaré dans une lettre à ses membres qu’elle n’était pas au courant des allégations relatives à Clarke avant d’annoncer qu’il recevrait le prix.

C’est dans les jours suivants qu’ils ont reçu des courriels anonymes sur les allégations de sources secondaires ou tierces, a-t-on rapporté.

La lettre déclarait: «Nous tenons à vous assurer que nous avons traité cette question avec le plus grand sérieux, le plus grand soin et un processus approprié à chaque étape.

«Le conseil d’administration de la Bafta est resté fidèle à cette question, s’est réuni à plusieurs reprises et soutient pleinement toutes les mesures prises.

«Les allégations contre M. Clarke sont extrêmement graves et le comportement qu’ils allèguent est contraire aux valeurs de Bafta et à tout ce qu’il représente.

«Mais aussi odieuses que soient ces allégations, elles ne peuvent pas être traitées sans une procédure régulière.

« Bafta est une organisation caritative artistique qui n’est pas en mesure d’enquêter correctement sur ces questions. »

Bafta a ajouté qu’il avait mis en place une « personne indépendante et dûment qualifiée » que les victimes présumées pourraient parler.

La lettre concluait: «Nous regrettons beaucoup que les femmes se soient senties incapables de nous fournir le genre de témoignage de première main qui est maintenant apparu dans The Guardian.

« Si nous avions reçu cela, nous n’aurions jamais remis le prix à Noel Clarke. »

Cela vient après que l’acteur a déclaré qu’il avait promis de s’éduquer et de « changer pour le mieux » – mais a nié « avec véhémence » les allégations d’inconduite sexuelle.

Clarke a déclaré que de récentes allégations d’inconduite m’ont «montré clairement que certaines de mes actions ont affecté les gens d’une manière que je n’avais pas l’intention ou je ne réalisais pas».

Il a ajouté: «À ces personnes, je suis profondément désolé.

« Je chercherai une aide professionnelle pour m’éduquer et changer pour le mieux. »

Cependant, dans la déclaration, il a ajouté: « Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou acte criminel. »

Par l’intermédiaire de ses avocats, Clarke a également nié catégoriquement toutes les allégations qui lui ont été faites.

RÉCLAMATIONS D’INCONDUITE

Il aurait admis avoir déjà fait des commentaires inappropriés sur une femme, pour lesquels il s’est excusé par la suite.

Dans une lettre de 29 pages, ses avocats ont déclaré qu’il nie toutes les autres allégations.

Parmi les 20 femmes qui ont fait des allégations, il y a la productrice de Brotherhood Gina Powell.

Elle a allégué qu’il lui avait dit qu’il prévoyait de «la baiser et de la renvoyer» avant de changer d’avis et de la garder à bord.

Le producteur, qui a travaillé avec Clarke pendant trois ans entre 2014 et 2017, a également affirmé que l’acteur se vantait d’avoir des films secrets d’auditions nues.

Elle a allégué qu’il lui avait montré une fois un enregistrement secret d’une audition nue de Jahannah James, qui a joué dans Brotherhood.

Et plus tôt dans la journée, Sky a confirmé avoir «interrompu» le travail avec l’acteur à la suite des allégations.

Clarke a joué dans le drame policier de Sky Bulletproof, qui a commandé une quatrième série en janvier.