Baffert est choqué alors que la gagnante du Kentucky Derby, Medina Spirit, produit un test positif | Actualités des courses

Bob Baffert a insisté sur le fait qu’il était innocent de tout acte répréhensible après avoir annoncé que le vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, avait été testé positif pour 21 picogrammes de l’anti-inflammatoire bétaméthasone.

L’entraîneur du Temple de la renommée a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche que les résultats – qui sont au-dessus du niveau de course autorisé de 10 picogrammes dans le Kentucky – étaient un « coup de poing ».

Il a dit: «Tout ce que je peux vous dire, c’est que la bétaméthasone, même si c’est un médicament autorisé, un médicament thérapeutique, nous ne l’avons pas administrée, ni à mon vétérinaire ni à personne ici.

« Medina Spirit n’a jamais été traité avec de la bétaméthasone, (et) je ne peux pas croire que je suis ici avant vous les gars. Je n’ai jamais pensé que je serais là. Hier (samedi) j’ai eu le plus gros coup de poing que j’ai eu en course , pour quelque chose que je n’ai pas fait, et c’est vraiment dérangeant – c’est une injustice envers le cheval.

«Je ne sais pas ce qui se passe en course en ce moment, mais quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas gêné, j’ai l’impression d’avoir été volé.

« Nous allons faire notre propre enquête – nous allons être transparents avec la commission des courses, comme nous l’avons toujours été. Nous allons tout leur montrer – et une chose à propos de la Californie, tout est documenté chaque jour, ce que les chevaux. obtenir.

« Ce cheval n’a jamais été traité avec ça, et c’est un grand cheval, il ne mérite pas ça – il a couru une course galante et pour moi. J’ai juste l’impression que ces 18 derniers mois, ce que j’ai vécu, c’est comme tout. d’entre nous ici, imaginez aller travailler tous les jours et ils vous testent tous les jours pour ces niveaux, ces niveaux de contamination et ils vous ont dit que si vous aviez un test positif, vous alliez être licencié.

«Je ne me sens pas en sécurité pour m’entraîner – ça empire et pour moi, comment puis-je profiter de l’entraînement? Comment puis-je avancer à partir de cela, sachant que quelque chose comme ça peut arriver et que ce n’est qu’une injustice totale?

«Mais je vais le combattre bec et ongles, parce que je le dois au cheval, je le dois au propriétaire et je le dois à notre industrie.

«Je ne suis pas un théoricien du complot, je sais que tout le monde n’est pas là pour me chercher, mais il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cela m’arrive-t-il?

Baffert a ajouté: « Nous savons que nous ne l’avons pas fait, et c’est le problème. Nous n’avons rien à voir avec cela. Je ne sais pas comment cela est entré dans son système, si c’est dans son système ou y avait-il un erreur – nous allons aller au fond des choses. «

Monté par John Velazquez, Medina Spirit a tout fait dans la pièce maîtresse de Churchill Downs pour battre Mandaloun d’une demi-longueur, donnant à Baffert sa septième victoire dans la course aux roses.