HOUSTON: Le relève Pedro Bez peut augmenter son salaire de l’année d’option 2022 et également son rachat dans le cadre de son contrat de 12,5 millions de dollars sur deux ans avec les Astros de Houston.

Bez recevra un bonus de signature de 500 000 $, payable le 28 février, dans le cadre de l’accord conclu vendredi. Il reçoit des salaires de 4,5 millions de dollars cette année et de 5,5 millions de dollars en 2022. Houston a une option de 7,5 millions de dollars pour 2023 avec un rachat de 2 millions de dollars.

Le salaire de Bezs 2022 peut augmenter de 1 million de dollars en fonction des manches cette année: 250000 dollars chacun pour 30, 40, 50 et 60. Son option passerait à 8 millions de dollars et le rachat passerait à 2,5 millions de dollars s’il avait 100 manches ou 100 matchs en 2021 et 2022 combinés.

