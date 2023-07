Badshah réagit à une vidéo virale affirmant qu’il est tombé de scène pendant son émission

Le célèbre chanteur-rappeur Badshah s’est fait un nom sur la scène musicale indienne. Badshah a captivé le public avec son approche distincte. Il est connu pour ses performances optimistes, ses chansons captivantes et ses jeux de mots créatifs. Récemment, dans une vidéo publiée sur Instagram et Twitter, Badshah a nié être tombé de la scène en jouant. En réponse à une vidéo affirmant que le chanteur Badshah était tombé de la scène lors d’une représentation, il s’est exprimé en ligne. Badshah a tweeté et posté un petit clip à ce sujet sur Instagram. La vidéo a été largement diffusée sur les sites de médias sociaux.

Vidéo virale

Dans la vidéo, on peut voir un interprète chanter près du public sur scène. L’individu a une ressemblance frappante avec Badshah et porte un T-shirt noir, un short assorti et des baskets blanches. Il a brusquement perdu l’équilibre en chantant, est tombé de la plate-forme et a atterri dans une boîte ouverte adjacente. L’équipe de production de l’émission s’est immédiatement mise au travail pour l’aider.

La réaction de Badshah à la vidéo

Après que des informations aient affirmé que c’était Badshah, qui était tombé de la scène, le chanteur de Mercy a publié une clarification. Il a partagé une vidéo de lui-même dans sa voiture et niant cet incident.

La clarification de Badshah sur BTS bibba

Après que de fausses déclarations à son sujet ont fait surface, Badshah offre fréquemment des éclaircissements. Dans sa chanson Issa Vibe, il a récemment été réprimandé pour avoir utilisé l’expression BTS bibba. La chanson Bloody Daddy utilise le mot punjabi bibba, qui signifie femme. En réponse aux critiques, il a fourni une explication.

Tweet de Badshah

Badshah a également partagé la vidéo sur Twitter et a mentionné que le gars dans la vidéo n’est pas Badshah et que c’est une autre personne. Il envoie également un message de bon rétablissement à cette personne.

Ce n’est pas moi, mais qui que ce soit, j’espère qu’il est en sécurité ? https://t.co/27nVDwjIFW BADSHAH (@Its_Badshah) 17 juillet 2023

Les prochains projets de Badshah

Badshah, de son vrai nom Aditya Prateek Singh Sisodia, a fait une sacrée marque dans l’industrie indienne du divertissement avec ses palmarès. Qu’il s’agisse de composer pour des films de Bollywood ou de faire des albums, le chanteur-rappeur a créé son propre espace dans l’industrie de la musique avec son talent.