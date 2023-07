Badshah parle de sa rupture avec le rappeur Yo Yo Honey Singh, « Ne devrait pas être aussi égocentrique »

Badshah et Honey Singh sont considérés comme des maîtres dans le jeu du rap. Tandis que Badshah a livré des chansons entraînantes, notamment Kala Chashma, Let’s Nacho, Kar Gayi Chul et Jugnu, Honey Singh’s Brown Rang, Sunny Sunny, Desi Kalakaar et Love Dose sont aussi bons que du vieux vin. Bien qu’ils excellent dans le genre, les rappeurs ne partagent pas une bonne complicité. Badshah, dans une récente interaction avec YouTuber Raj Shamani sur son podcast, a parlé de sa rupture avec Honey Singh et de la désintégration du groupe Mafia Mundeer.

La faille de Badshah avec Honey Singh

Mafia Mundeer était un groupe qui a fait venir des rappeurs talentueux, comme Raftaar, Lil’ Golu et Ikka. Badshah et Honey Singh faisaient également partie du groupe. Se souvenant de son passage à Mafia Mundeer, Badshah a partagé qu’après qu’un conflit a éclaté entre lui et Honey Singh, ce dernier a commencé à ignorer les appels de Badshah. Le rappeur a poursuivi en disant que Honey Singh était tellement concentré sur la construction de sa propre carrière qu’il a fermé les yeux sur les autres membres du collectif de musique.

Honey Singh a esquivé les appels de Badshah

« Mafia Mundeer était une idée, et des gens partageant les mêmes idées se sont réunis. Principalement, c’était juste moi et Honey. En 2009, il y a eu une rupture entre moi et Honey. J’avais l’habitude de faire un travail et j’avais très peur. Honey était aussi hors de mon radar et quand j’ai essayé de l’appeler, il a esquivé mes appels », a déclaré Badshah. Le rappeur a également souligné le comportement « égocentrique » de Honey Singh envers les membres de Mafia Mundeer. Il a affirmé que Honey Singh n’avait pas reconnu leurs difficultés, leur faisant signer des « contrats en blanc » qui n’ont jamais abouti. Badshah a qualifié cette période de « phase difficile » dans sa vie.

Badshah appelle Honey Singh égocentrique

« Nous avons fait des chansons mais elles ne sont pas sorties. Honey se concentrait juste sur sa carrière », a poursuivi Badshah. Comme s’il exprimait son grief à Honey Singh, il a ajouté: « Nous créons également tant de chansons, s’il vous plaît, considérez-nous également. Nous avons tout laissé derrière nous et venons ici. Vous (Honey) ne devriez pas être si égocentrique. Sur le D’un côté, vous nous appelez frères, mais de l’autre, vous ne reconnaissez pas nos luttes. Il nous a fait signer des papiers vierges, et ces contrats ?

Mafia Mundeer fendue

La première chanson de rap de Badshah avec Honey Singh, Get Up Jawani, est sortie en 2011. Bien que Mafia Mundeer ait fait quelques chansons à succès ensemble, plus tard, le groupe s’est démembré, se produisant pour la dernière fois en 2012.