Badshah offre ses baskets chères d’une valeur de Rs 1,50 lakh à un fan de 15 ans, la vidéo devient virale, les fans réagissent

Lors du fanfest YouTube récemment terminé, le rappeur et entrepreneur Badshah a offert à une jeune fille de 15 ans basée à Mumbai des baskets montantes Louis Vuitton Trainer 2 conçues par Virgil Abloh, coûtant la somme énorme de 1,50 lakh (1 660 dollars).

En tant que l’un des artistes en tête d’affiche, Badshah est apparu sur scène à sa manière habituelle, arborant un t-shirt Sholay et a impressionné les spectateurs avec sa setlist impeccable de 30 minutes. Cependant, au milieu de la performance de clôture, le rappeur de 39 ans a fait un geste impromptu en retirant ses baskets préférées qu’il enfilait pour l’événement et en les remettant à un jeune fan chanceux. La foule a éclaté de joie et de rappel.

La destinataire du cadeau était une jeune adolescente du nom de Monika Bohra, qui se tenait au premier rang. Elle a utilisé les réseaux sociaux pour remercier Badshah d’avoir rendu son anniversaire mémorable, et la vidéo a pris de l’ampleur depuis qu’elle a été tournée en direct avec des utilisateurs des réseaux sociaux félicitant le rappeur pour son acte bienveillant.

Badshah a partagé : « Je suis tellement reconnaissant envers mes fans, ils m’inspirent à faire mieux. Tant de fois, je me demande, comment puis-je rembourser cet amour, pourrai-je un jour le faire ? Un grand merci à tous les créateurs et fans qui sont venus soutenir la série ! Il a été allumé et nous avons démoli la maison ! » Cet acte de générosité correspond à l’amour documenté de Badshah pour les baskets et les marques de luxe.

Le modèle que Badshah a généreusement offert à ses fans s’appelle The LV Trainer 2, une sneaker classique blanche et noire en cuir de veau qui fusionne le style audacieux du basket-ball des années 1990 avec l’opulence tout aussi extravagante de Louis Vuitton. Il fait référence à un modèle de sneaker vintage approuvé par Abloh qui a nécessité plus de 7 heures de couture, avec sa coupe montante près du talon, une languette encore plus grande, une bride de cheville analogique à crochets et boucles, du nylon rembourré et du nubuck ultra souple et une semelle intercalaire agressive. coiffant.

Sur le plan du travail, Badshah est actuellement considéré comme juge dans India’s Got Talent S10. Côté cinéma, Badshah a composé la musique de Sukhee de Shilpa Shetty.