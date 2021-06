Badshah et Jacqueline Fernandez recréent la chimie de «Genda Phool»

Le trio dynamique Badshah, Jacqueline Fernandez et Aastha Gill, qui ont collaboré les uns avec les autres pour de nombreux chartbusters, est de retour avec leur dernier clip, ‘Paani Paani’.

Le morceau original de Saregama, sorti aujourd’hui (9 juin), a un scorcher d’un clip vidéo situé dans la magnifique ville rustique de Jaisalmer, mettant en vedette une chimie crépitante entre Jacqueline et Badshah. Le morceau plein d’entrain a été écrit et composé par Badshah et chanté par Badshah et Aastha Gill.

Badshah a toujours expérimenté de nouveaux sons et célébré le paysage varié de l’Inde et ses cultures et danses folkloriques profondément enracinées qui font face à la peur d’être oubliées de la culture populaire. Avec ‘Paani Paani’, Badshah rafraîchit le paysage sonore avec la romance des cordes du Rajasthani Rawanhatta et de la Kalbeliya Folk Dance.

L’année dernière, Jacqueline et Badshah ont créé de la magie avec leur chanson ‘Genda Phool’ qui est devenue la quatrième vidéo la plus regardée sur YouTube à travers le monde. Bien qu’il s’agisse de la deuxième collaboration de Jacqueline avec Badshah, cette chanson sera la quatrième chanson de Badshah et Astha Gill ensemble. Les deux ont déjà travaillé sur des chansons telles que « DJ Wale Babu », « Buzz » et « Heartless ».

Jacqueline a récemment diverti les téléspectateurs avec ses talents de danseuse avec son apparition spéciale dans la chanson ‘Dil De Diya’ du film de Salman Khan ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’. L’acteur a un certain nombre de films dans son chat et sera ensuite vu dans « Bachchan Pandey », « Bhoot Police », « Attack », « Cirkus » et « Ram Setu ».