Badshah dit qu’il ne soutient pas « l’objectivation des femmes » dans la musique, les internautes le trollent brutalement : « Haathi ke daanth… »

Le chanteur et rappeur Badshah ne soutient pas la musique qui « glorifie l’objectivation des femmes » et est brutalement critiqué pour cela.

Le chanteur et rappeur populaire Badshah a de nombreux fans parmi les masses. L’artiste est responsable de chansons à succès telles que des interprétations de Kala Chashma et Genda Phool avec Garmi et Paani Paani. Badshah a également de nombreux fans sur les réseaux sociaux, mais le chanteur est critiqué pour son récent commentaire sur la « glorification de l’objectification des femmes ».

Dans une interview accordée au Hindustan Times, Badshah a déclaré qu’il venait d’un lieu de responsabilité et de respect. Il a déclaré: « Je n’approuve pas la musique qui glorifie l’objectification des femmes. J’ai des membres féminins de ma famille à la maison et ma musique vient d’un lieu de responsabilité et de respect. » Interrogé sur les paroles de ses chansons, il a répondu : « Je suis un peu comme vous, comme un journaliste. Je dis juste aux gens ce que je vois, à travers ma musique. Je prends certaines libertés lyriques pour le divertissement, car finalement, l’art est sur la liberté. »

Peu de temps après la publication de son interview, les internautes l’ont brutalement critiqué pour ses commentaires. Un créateur numérique a partagé un article sur l’interview de Badshah, et il a reçu des commentaires amusants.

Voici le message





Un internaute a écrit : « Hanches, lèvres, yeux, cuisses, Sab Gazab toh begum ne likha tha ». Un autre internaute a écrit : « C’est comme un menuisier qui dit qu’il ne croit pas aux meubles ». Un internaute a écrit : « L’ironie est morte il y a un million de mois aujourd’hui. » Un autre internaute a écrit : « Haathi ke daant Khaane ke aur, Dikhaane ke aur ka exemple parfait. » L’un des internautes a écrit : « Ab gadhe bhi ghode ki race mai daudenge ». La dernière chanson de Badshah, Gone Girl, est actuellement diffusée sur toutes les principales plateformes de streaming.