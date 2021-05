Badminton Great Prakash Padukone, le père de l’acteur Deepika Padukone, se remet d’une infection à Covid-19 à l’hôpital

Joueur de badminton indien légendaire Prakash Padukone a été testé positif au COVID-19 et se remet de l’infection dans un hôpital de Bengaluru. Le joueur de 65 ans, qui est le premier Indien à remporter le prestigieux titre des All England Championships en 1980, sera probablement renvoyé plus tard cette semaine. «Il y a environ 10 jours, Prakash, sa femme (Ujjala) et sa deuxième fille (Anisha), ont développé des symptômes et se sont fait tester et les résultats se sont avérés positifs», Vimal Kumar, un ami proche du légendaire navette et directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA), a déclaré au PTI.

«Ils se sont isolés mais après une semaine, la fièvre de Prakash n’est pas descendue, alors samedi dernier, il a été admis dans un hôpital ici à Bangalore.

«Il va bien maintenant. Tous ses paramètres sont bons, sa femme et sa fille sont à la maison et lui aussi, espérons-le, sera libéré dans 2-3 jours », a-t-il ajouté.

L’une des figures les plus vénérées du badminton mondial, Padukone était devenu un modèle du sport indien au cours de ses années de jeu dans les années 1970 et 1980.

Padukone a également été le premier Indien à remporter une médaille aux Championnats du monde après avoir décroché une médaille de bronze lors de l’édition 1983.

Il a également été le premier Indien à être classé numéro un mondial après avoir réalisé l’exploit en 1980 à la suite de victoires consécutives au titre à l’Open du Danemark, aux championnats de toute l’Angleterre et à l’Open de Suède.

Après sa retraite en 1991, Padukone a été président de la Badminton Association of India (BAI). Il a également été entraîneur de l’équipe indienne de 1993 à 1996.

