Badiashile passe en tête de la liste de souhaits de Chelsea

Chelsea cherche à renforcer sa défense et Benoit Badiashile de Monaco pourrait être en route vers l’ouest de Londres. CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea signe un accord en janvier avec la starlette monégasque Badiashile

Chelsea cherche à renforcer sa défense au cours de la nouvelle année, et malgré un intérêt de longue date pour le défenseur central du RB Leipzig et la vedette de la Coupe du monde Josko Gvardiol, l’Athlétisme rapporte que c’est Benoît Badiashile de l’AS Monaco qui s’est hissé en tête de la wish list des Bleus.

L’international français de 21 ans peut jouer dans un dos à quatre ou à gauche d’une défense à trois, et les deux clubs seraient en pourparlers sur un accord qui pourrait être finalisé en janvier. Le club de la Principauté commande des frais de transfert de 35 millions d’euros afin de permettre à Badiashile de déménager dans l’ouest de Londres.

Badiashile, qui fait partie du système monégasque depuis 2016, a fait 135 apparitions pour le club toutes compétitions confondues et est un habitué de l’équipe depuis 2018-19. Le défenseur de 6 pieds 4 pouces a particulièrement impressionné cette saison avec sa capacité sur le ballon et dans des situations en tête-à-tête.

Chelsea surveille la situation du joueur depuis l’été, bien qu’il soit régulièrement lié à un transfert pour Gvardiol. Badiashile serait une priorité à Stamford Bridge, devant les goûts de 23 ans Evan Ndicka de l’Eintracht Francfort et 20 ans Piero Hincapie du Bayer Leverkusen.

PAPIER GOSSIP

2 Connexe

– L’attaquant uruguayen Luis Suarez s’est vu proposer un contrat de 18 mois par le club saoudien d’Al-Khaleej, mais il reste prêt à rejoindre l’équipe brésilienne de Gremio, selon Fabrice Romano. L’attaquant de 35 ans s’est vu offrir un salaire de 6 millions de dollars pour rejoindre la Saudi Pro League, mais son transfert à Gremio pour un contrat de deux ans est pratiquement scellé.

– L’AS Roma prépare une candidature pour l’international américain Johnny Cardososelon Ekrem Konour. Le club de la capitale italienne cherche à ajouter le milieu de terrain de l’Internacional de 21 ans à son équipe en janvier, mais il fait face à une concurrence féroce de la part des équipes espagnoles de Valence et du Real Betis. Cardoso a été un titulaire régulier pour l’équipe de Porto Alegre au cours des trois dernières années, disputant 39 matchs et marquant deux fois. Il a également ajouté deux passes décisives. Cependant, les Roms peuvent avoir l’avantage sur leurs homologues espagnols en raison de leur situation financière plus élevée.

– Les chefs de Manchester City pensent que la perspective de travailler avec Pep Guardiola les verra gagner la course pour Jude Bellinghamselon le soleil. Le Real Madrid se considère en tête du peloton en ce qui concerne la signature du milieu de terrain convoité de 19 ans, mais City ressent la prolongation de Guardiola en tant que manager jusqu’en 2025 et l’opportunité pour Bellingham de jouer aux côtés Erling Haaland encore une fois, pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Liverpool, Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain surveillent tous l’international anglais.

– Manchester United envisage de faire une offre pour l’arrière droit de Lyon Malo Gustoselon Pied média. L’ancien international français des jeunes de 19 ans est devenu l’un des joueurs les plus réguliers de son équipe cette saison, avec une passe décisive en 14 matches de championnat. Le contrat de Gusto court jusqu’en 2024, et United pourrait être le favori pour le signer si Lyon n’est pas en mesure de s’entendre sur de nouvelles conditions, et les Red Devils préparent une offre comprenant des frais de transfert de 30 millions d’euros.

– Tottenham Hotspur pourrait faire de la place dans son équipe en permettant Pape Sarr et Bryan Gil passer en Liga en janvier, selon Relevo. Les deux joueurs ont rejoint le club du nord de Londres avant la saison dernière, mais Sarr n’ayant pas encore fait ses débuts, l’international sénégalais de 20 ans pourrait être transféré à Séville. Gil, 21 ans, a également eu du mal à obtenir un temps de jeu significatif sous le patron Antonio Conte après son transfert de 21 millions de livres sterling en 2021, et Valence tient à faire un pas pour le milieu de terrain après un prêt réussi la saison dernière.